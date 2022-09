Pedro Troglio, descontento por el empate ante Honduras Progreso y se pronuncia sobre la posible salida de Edwin Rodríguez

“No estoy contento porque no es lo que queríamos en estos dos partidos y esperábamos otra cosa”.

NO LE AGRADA EL RESULTADO

“Tengo 20 años en el fútbol, dirijo hace 17 y esto me ensenó que tengo que estar preparado para perder. Hay que levantar en el siguiente partido. Sé que es un momento en el que hay que bancarla”.

“Hay que acomodarse, dejar pasar y bancarse la que venga y hay que entender que esta es una etapa de crítica. El otro día dije que no es normal ganar todos los partidos y enseguida aprovechar para generar conflicto. Yo soy el primero que sé que debo de ganar siempre”.

El Olimpia no aprovechó su localía y dejó escapar dos puntos tras igualar 1-1 contra el Honduras Progreso en el propio estadio Nacional Chelato Uclés, en partido de la octava jornada del Torneo Apertura 2022.

PENSANDO EN LA LIGA CONCACAF

“Es claro que uno tiene un 11 ideal, pero no los puedo poner en todos los partidos porque comienzo a tener lesiones. Hoy le costó a Motagua ganar en Tocoa con un hombre menos, el Real España con un equipo alternativo le costó perder. Los que estamos jugando la copa tenemos este problema. Mi equipo que jugó hoy podría haber ganado tranquilamente”.

MÉRITOS PARA VENCER AL HONDURAS PROGRESO

“No soy partidario de los merecimientos, pero en el primer tiempo generamos pocas acciones de gol, pero en el segundo bastantes y si tenía que haber un ganador, Honduras Progreso no tuvo salvo el penal y otra que se le quedó atrás y no pudo definir. No es una excusa, tenemos que ganar, falta precisión, muchos pases mal dados. Veníamos bien y hemos tenido un bajón, pero hay que ponernos bien”

PREOCUPA LAS DUDAS EN LOS DELANTEROS

“Cada partido es una nueva historia. Veníamos de perder ante Saprissa, todo un país matándonos y después ganamos un clásico. Es una historia distinta cada fin de semana”

VENTAJA EN LA CLASIFICACIÓN

“Estamos segundo y clasificando, no es una mala campaña: ganamos 5, empatados 2 y perdido uno, tampoco es espectacular, pero perdés un clásico y eso te daña. Nosotros estamos tranquilos, pero es muy difícil cambiar el chip cada tres días”

CONSEJO A LOS JUGADORES

“Ya les dije a los muchachos que no lean redes sociales, notas de voces, no lean las críticas. Hoy estuvo malo y este equipo está acostumbrado a darle vuelta a la historia. Acá hay que pensar para armarse y ganar el partido del día jueves sí o sí”.