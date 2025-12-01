Marathón le rendirá homenaje a Orinson Amaya en el estadio Yankel Rosenthal

San Pedro Sula, Honduras.

El Club Deportivo Marathón y el fútbol de Honduras se encuentran de luto tras la repentina muerte este lunes 1 de diciembre de Orinson Amaya, presidente del conjunto verdolaga. Orinson, de 52 años de edad, murió en horas de la mañana en una clínica de San Pedro Sula y la causa del lamentable deceso fue un paro cardíaco. El máximo jerarca de los verdolagas se sintió mal del estómago y decidió asistir a un centro médico, pero antes de llegar, se compró una pastilla para el dolor, luego se sintió mejor y decidió regresarse a su casa.

Posteriormente, le solicitó a su esposa que lo llevara a un centro médico, hasta donde llegó débil y lamentablemente se desvaneció en el pasillo de la clínica, donde lamentablemente falleció de forma inmediata. Para honrar el legado de su presidente, los restos de Orinson Amaya ya están siendo velados en Funerarias Jardines del Recuerdo en donde estará durante la noche de este lunes y todo el martes. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. Para el miércoles, el conjunto verdolaga le hará un homenaje en el estadio Yankel Rosenthal, la casa del monstruo y en donde su cuerpo estará por espacio de unos minutos. Hace una semana, inclusive Amaya anunció en plena celebración de los 100 años de Fundación de la institución la noticia de que el recinto deportivo tendrá el ansiado alumbrado eléctrico.

Posteriormente y siempre el miércoles, se realizará una Misa San Vicente de Paul a las 10 de la mañana y el sepelio será en el cementerio Jardines del Recuerdo a las 11:00AM.

GESTIÓN

El verde también emitió un comunicado de duelo donde lamentó el fallecimiento de su presidente Orinson Amaya. "El Club Deportivo Marathón lamenta profundamente la partida de nuestro PRESIDENTE pero también a un hombre que amó nuestros colores con el corazón. José Orinson Amaya, deja un legado que vivirá en cada aficionado, en cada historia y en cada sueño Verdolaga", manifestaron.

Y cerraron con la frase: "Te extrañaremos 'PRESI', sigue soñando desde el cielo, junto con todos nosotros".