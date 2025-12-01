Así fueron los últimos minutos de vida de Orinson, el hombre que resurgió a Marathón de las cenizas

"Fue el único que agarró al equipo cuando nadie lo quería". "Amaba al equipo tanto que puso en riesgo su empresa" "Llegaba al estadio, abría los portones, servía los refresco, saludaba a todos los aficionados". "Amaba a Marathón". Todas esas frases la pudo decir un grande como Berríos y sí las dijo, pero también las repetían las personas que conocían a Orinson Amaya, el presidente de Marathón que este lunes 1 de diciembre perdió la vida producto de un infarto. Repasemos su historia, sus anécdotas y hasta sus últimos minutos de vida, en una declaración de primera mano.