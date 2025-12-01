Así fueron los últimos minutos de vida de Orinson, el hombre que resurgió a Marathón de las cenizas

"Fue el único que agarró al equipo cuando nadie lo quería". "Amaba al equipo tanto que puso en riesgo su empresa" "Llegaba al estadio, abría los portones, servía los refresco, saludaba a todos los aficionados". "Amaba a Marathón". Todas esas frases la pudo decir un grande como Berríos y sí las dijo, pero también las repetían las personas que conocían a Orinson Amaya, el presidente de Marathón que este lunes 1 de diciembre perdió la vida producto de un infarto. Repasemos su historia, sus anécdotas y hasta sus últimos minutos de vida, en una declaración de primera mano.
José Orinson Amaya tenía 52 años y tomó las riendas de Marathón hace diez años, justo cuando se rumoraba que el club iba a desaparecer por un lío legal de su expresidente Yankel Rosenthal en Estados Unidos.
Paradójicamente, su madre Estelina le heredó la pasión por el trabajo, por la comida, por las baleadas, pero no por el Real España. Sin embargo, en el 2018 cuando el Marathón quedó campeón, Amaya le llevó la copa a su progenitoria en el mercado Guamilito.
Doña Estelina este lunes estaba desconcertada, su amado hijo yacía muerto en la clínica Bendaña. El domingo fueron a votar junto al instituto José Trinidad Reyes y luego de eso, Amaya se regresó a su restaurante en la avenida Circunvalación de San Pedro sULA.
Amaya, quien apenas había estado emocionado en el centenario de Marathón el 25 de noviembre, murió a eso de las 8:00 am de este lunes 1 de diciembre.
Más temprano, Amaya sintió un malestar en el pecho y alertó a su familia. Tomó su carro y salió rumbo a la clínica. Paró en una pulpería y compró un antiácido y mejoró levemente. Creyó que el malestar era provocado por acumulación de gases y se regresó a casa.
Poco después, volvió el malestar en el pecho, le pidió a su hija que investigara en internet los síntomas. "La hija consultó con ChatGPT y este le recomendó irse a una clínicas".
Obedeciendo a la IA, Amaya fue trasladado a la clínica hasta donde llegó débil. Se desvaneció en la entrada. Por el lugar pasaba el hijo del doctor Arturo "Tuky" Bendaña, quien intentó reanimarlo.
Se confirmó lo peor: Orinson Amaya murió a eso de las 8:00 am. En cuestión de minutos llegó su familia, sus amigos, la prensa y algunos aficionados.
El padre de Orinson conmovió a los presentes en la clínica. Alzó sus manos al cielo y entre llantos se subió a la parte trasera del carro en que llegaron a traer a la familia Amaya Madrid.
El carro fúnebre llegó a eso de las 10:30 y su cuerpo fue retirado del lugar a eso de las 11:00 am.
Será velado en funerales del Recuerdo, confirmó Rolin Peña.
Orinson Amaya ganó una torneo de Liga Nacional, una Copa Presidente y una Supercopa.
Recientemente, un banco le había aprobado un préstamo de 600,000 dólares Orinson Amaya. El dinero era para alumbrar el estadio Yankel.
Orinson Amaya preparaba un documental con Rely Maradiaga, con motivo del centenario.
"Descanse en paz, Presidente Orison Amaya. Su legado en el verdolaga es eterno, la huella queda para siempre. Ahora le haré con el doble de cariño ese documental donde quedó plasmado su amor por Marathón. Le voy a estar agradecido por esta oportunidad y por todo lo aprendido en estos meses trabajando juntos", le escribió Rely.