Onán Rodríguez aconseja a Nixon Cruz y Afronit Tatum tras sus recientes sanciones

Tegucigalpa, Honduras.

El arquero olimpista también se refirió al momento que viven Nixon Cruz y Afronit Tatum tras sus recientes sanciones, señalando que ambos son futbolistas jóvenes que todavía están en etapa de aprendizaje. Incluso, respaldó especialmente a Nixon Cruz, de quien aseguró que tiene “calidad técnica de barrio” y condiciones para consolidarse en la Selección Nacional y dar el salto al extranjero en el futuro.

CONFERENCIA DE PRENSA DE ONÁN RODRÍGUEZ

Contra tu ex equipo, más allá de que no ha sido protagonista en el campeonato, ¿Cómo ves que llega tu equipo ya al Real España?

Siento que va a ser un partido complicado en todas las líneas. España ha demostrado ser un equipo difícil, tanto a lo largo del torneo como como ahorita. Tuvieron bastantes bajas en este torneo y no bajó el ritmo de ellos. Entonces, es un equipo de cuidado, así que nada, ponle atención a los detalles y esperemos hacer un bonito partido y llevarnos la victoria.

Y usted que conoció muy bien a estos futbolistas, a Nixon y Tatum, qué tanto disminuye su presencia y su comportamiento. Chirinos dijo que era muy fácil sacarlo de sus casillas, ¿Qué pensás?

Al final siento que somos jugadores jóvenes, a veces nos dejamos llevar por las emociones, por el temperamento, carácter. Siento que en lo personal son buenas personas, buenos compañeros dentro de lo que yo estuve ahí. Aprendizaje más que todo, esto del fútbol es de aprender y uno de joven agarrar consejo. La suplencia aquí es parte del trabajo, parte del proceso. Yo desde que vine acá el primer día supe que iba a ser difícil. Somos protagonistas todos los días, preparamos al grupo, trabajamos al 100 para que mis compañeros estén bien, para que tengan una competencia, para que Edrick y los demás porteros tengan una competencia. Entonces, siento que he aprovechado el tiempo de estar aquí, me he estado preparando y cuando Dios mande la oportunidad voy a estar listo, preparado y lo vamos a hacer de la mejor manera.

Hay jugadores en Honduras que nacen para ser diferentes y Nixon Cruz es uno de ellos. La verdad que aquí muy pocos jugadores salen con una calidad técnica de barrio. Vos lo conocés bien. ¿Cómo es Nixon?

Dentro de lo que yo estuve en la institución y lo que lo conocí es una persona muy tranquila. Yo lo molestaba, le digo yo que con cucharas hay que extraer las palabras porque casi no habla, es muy callado, pero cuando entra a la cancha se convierte es un gran jugador, tiene un gran futuro por delante. Siento que va a salir de esto. Lo apoyo por el bien de la Selección porque es un jugador de Selección, que pronto esperamos verlo en el extranjero. Espero tome conciencia y sea autocrítico de lo que ha pasado y que pueda seguir mejorando, puliendo su capacidad tanto física, mental y en todas las áreas para que nos pueda ayudar en la Selección.

Volviendo al tema de la suplencia, ¿Qué le dice, qué le aconseja a Menjívar? La ilusión siempre está. Las ganas siempre están y las demuestro día a día en los entrenos. Con Edrick nos llevamos muy bien, platicamos mucho, no solo de fútbol. No he conocido jugador que no quiera jugar. Yo siempre quiero jugar y sé que es tedioso, cómo le puedo decir, bien complicado en el sentido de ir el fin de semana y no no ver la oportunidad, pero es parte de la espera, parte de ser paciente y yo tengo muy claro mi objetivo y eso es algo que me ha ayudado a lo largo de los años. Siempre he tenido es fe y esa oportunidad que cuando llegue el partido llegue la oportunidad aprovecharla al máximo y sé que viene de parte de arriba. Entonces, con Erick se platica mucho, él estuvo tantos años de suplente a la parte de aquellos monstruos y nada, esperar ser paciente, pero preparar día a día en la cancha, preparar a los compañeros y para que mis compañeros y el cuerpo técnico se sientan tranquilos, contentos a la hora que me toca.

¿Cómo han sido estos meses dentro de la institución? Han sido muy bonitos de mucho aprendizaje, este grupo de jugadores le enseña mucho a uno, muchas cosas que desconocía y vine a aprenderlas aquí, sigo aprendiendo porque es parte y mis metas son muy claras, espero aprovechar la oportunidad más que todo a corto plazo.

¿Qué te dice tu familia por la situación que vives? y tuviste esa comunicación con Nixon Cruz y Afronit Tatum por lo que ha pasado. Con mi familia, al final es complicado, pero ellos siempre muestran su apoyo, muestran estar día a día. Casualmente con mi hermano siempre hablamos y me dice, "Yo estuve cuando no eras nadie y siempre estará, tengas errores, aciertos, siempre vamos a estar. Entonces, así que tranquilo, aprovecha, aprende, trabaja". Platicamos con toda la familia siempre. Y sobre Nixon y Tatum, no he tenido la oportunidad de hablar con ellos. Al final, como le digo, uno en el partido no mide las consecuencias, al final la calentura uno se enoja, se prende... Hay muchos muchos factores que lo afectan y los castigos pues al final la Comisión de Disciplina tomó su decisión. Yo no soy quién para decir está bien o están mal, ellos sabrán. Simplemente que lo acepten y que sean autocríticos.

¿Cómo te autoevaluarás? Siento que hemos tenido un buen rendimiento dentro de lo que cabe en lo en lo poco de que hemos tenido participación. En lo personal siempre hay cosas que mejorar, siempre hay detalles que hay que seguir mejorando, hay que seguir trabajando. Entonces, en esto del fútbol, ​​como en todas las áreas nunca se cansa de aprender de cosas nuevas. Entonces siento que hemos tenido un buen rendimiento, con la afición siento que hemos tenido una buena aceptación de parte, con mis compañeros y hemos tratado de captar la idea de lo que quiere el cuerpo técnico.

Después de varios meses en algún momento ha dicho, "No fue la mejor decisión venir". Totalmente convencido porque si no estuviera convencido, tuviera dudas, créanme que les faltaba respeto a Dios como todos saben y son conscientes Él me trajo aquí, yo tomé una decisión de parte de él, entonces vengo convencido como todo humano, uno cae en el desespero, al final confiamos en la palabra que Dios nos dio. Entonces, trabajar en ello, confiar, tener fe y seguir adelante. Muy pronto estas preguntas van a ser diferentes.