Emmanuel Hernández respalda el trabajo de Olimpia y palpita el duelo ante Real España

Tegucigalpa, Honduras.

Además, el uruguayo aprovechó la rueda de prensa para opinar sobre temas sensibles en el fútbol hondureño: la tecnología, el VAR, las críticas al arbitraje y la fama de la Liga Nacional . Sin rodeos, Hernández elogió la evolución del país, pidió calma y respeto hacia quienes trabajan dentro del balompié, y reafirmó su orgullo por formar parte de un club con tanta tradición como Olimpia.

Hernández repasó el inicio del equipo en esta fase, con el triunfo ante Marathón , y dejó claro que ahora el enfoque se centra en el sábado. El defensor reconoció que el rival es sólido, irregular en algunos momentos, pero siempre peligroso, y aseguró que Olimpia irá a la costa norte con la intención de sumar los tres puntos pese a la dificultad del partido.

El defensor uruguayo Emmanuel Hernández habló con la prensa en conferencia previo al clásico por las triangulares finales del Clausura 2026, donde Olimpia se medirá ante Real España en San Pedro Sula. El zaguero, consolidado como pilar en la zaga de los merengues, llegó a hablar de la tensiones del triangular, el ambiente previo al partido y la forma en que el plantel maneja las críticas externas.

LO QUE DIJO:

—Luego de lo sucedido a media semana, con el inicio del triangular para ustedes, ¿cómo ha quedado el ánimo del grupo de cara a lo que viene, y sobre todo a este nuevo en San Pedro Sula?

La verdad que muy contento de arrancar con los tres puntos. El grupo está muy entusiasmado, sabemos que hicimos un gran partido. Estaba contento de que arrancamos bien, y ahora viene otro clásico más, un partido muy importante, que va a ser muy difícil y tenemos que ir con todo.

—Me imagino que queda en el olvido lo que pasó, la calentura y todo. ¿Cómo es Pablo Lavallén fuera de cancha, o fuera de las calenturas, como en tu caso lo conociste muy bien?

Sí, lo tuve allá en Argentina, es una persona tranquila, súper tranquila. La verdad que no era mucho de hablar ni de armar bardo. Pero son momentos que están pasando, hay que estar más tranquilo; yo con Pablito no me altero mucho. Es buena gente, qué va a ser, ya le va a pasar a Pablito.

—¿Cómo ha sido para ustedes encontrarse en esta recta final con buenos resultados y estar cerca de una nueva final?

Sabemos que cada partido es una final, no podemos dejar puntos. Va a ser un triangular muy difícil, esto recién arrancó, es el primer partido. Estamos con dos equipos que son muy buenos. Tenemos que ir con mucha humildad a cada partido, sabiendo que tenemos que sumar para tratar de llegar al objetivo.

— Volviendo a ese tema de todo lo que pasó posterior al partido ante Marathón, ¿qué tanto molesta que se ponga en tela de juicio la integridad de los títulos que ha ganado Olimpia?

No, la verdad que muy tranquilo lo tomamos. Nosotros no damos mucha bola a lo que se dice afuera, venimos a trabajar todos los días. La verdad que yo me quedo tranquilo con lo que hicimos en el partido, que me parece a mí que en los 90 minutos fuimos superiores, tuvimos para hacer un gol y otro más. Nosotros cuando perdemos tenemos mucha autocrítica, miramos siempre para adentro, no miramos para afuera. Entonces me parece que me quedo tranquilo porque el grupo piensa así y, por algo, Olimpia siempre lo representa en Centroamérica y acá en Honduras de la mejor manera.

—¿Cómo ven ese encuentro ante Real España? ¿De qué se debe cuidar Olimpia, sabiendo que el último encuentro en San Pedro no fue tan positivo?

Será un partido complicado, como son todos los partidos acá, los clásicos. Real España es un buen equipo, viene bien, es lo primero, hay que respetarlo, pero más que nada nos respetamos nosotros. Sabemos que con nuestras armas, estando bien, tenemos que ir a ganarle. Sabemos que va a ser duro, pero vamos a ir con todo para tratarnos de traernos los tres puntos.

—Sobre este tema de la tecnología en el fútbol, que se habla mucho, que las tomas, que todo esto. ¿Cómo lo interpretan ustedes? Por ejemplo, en tu caso, que llevas un poco más de un año en el país, ¿cómo lo ves?

Es todo una mejora, está mejorando, el país está mejorando. Yo he estado en varios países jugando allá y tienen VAR, tienen millones de cámaras más y se equivocan el doble. Así que no es por un tema de cámaras, no es por un tema de eso. Yo estuve en Argentina, en Chile, en Colombia y hay VAR; en los tres países hubo VAR y hay 10 cámaras más y siguen trazando mal las líneas y siguen haciendo un montón de cosas mal. Pero no es excusa eso, la verdad que está mejorando, hay que agradecer que Honduras está mejorando, cada uno con su pasito. Agradecer donde estamos; yo la verdad que tengo un agradecimiento bárbaro con este país, está en crecimiento. Del año y medio que tengo acá siento que está creciendo con las canchas, con el tema del FVS, viene a ayudar, y bueno, bienvenidos a eso.

—Cuando un DT pasa más enfocado en el arbitraje más que en el rendimiento de su equipo, de qué puede hacer y su lectura de juego para tomar sabias decisiones. ¿Qué tanto eso afecta a los jugadores? ¿Y qué opinas de lo que Lavallén dijo que esto era un circo?

Bueno, la primera pregunta: la verdad que nosotros tratamos de no darle mucha bola a lo que se dice, todo el mundo se va a quejar de los árbitros, siempre van a haber errores. Yo creo que hay que dejar trabajar, siempre se va a quejar, pero con respeto, me parece que siempre, con respeto hay un límite. Nosotros siempre puede ser que a veces nos quejemos, pero no pasamos el respeto.

Y lo otro, yo la verdad agradecido con la liga hondureña. Me parece que la liga hondureña está creciendo. Yo estuve en varios países, como comenté recién, y hay problemas en todos los países. Honduras es un país que está creciendo en lo futbolístico, se trajo el FVS, las canchas están mejorando, los equipos están mejorando y yo creo que hay que darle para adelante, hay que estar todo en el mismo sentido y tratar de respetar a la gente que trabaja y así me parece que va a ser todo mejor.

—Real España terminó primero en el torneo regular, les terminó quitando el liderato a Motagua y a ustedes, pero no arranca bien el triangular. ¿Sentís que es un equipo irregular en cuanto al rendimiento?

Es un equipo que compite, el otro día con nueve jugadores vimos que es un equipo que compite. La verdad que le jugó bien, aguantó bien con nueve jugadores. Es un equipo que mete, corre, entonces hay que emparejarlo, hay que tratar de hacer lo mismo, correr, meter, jugar y tratar de traer nuestro punto.