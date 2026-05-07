Marathón rompe el silencio y respalda a Pablo Lavallén tras la polémica ante Olimpia

San Pedro SUla, Honduras.

Tras el encuentro disputado en el estadio Nacional Chelato Uclés , Lavallén expresó su preocupación por la transparencia en las tomas mostradas en determinadas jugadas polémicas, dejando entrever dudas sobre los criterios utilizados en el sistema de videoarbitraje hondureño.

El estratega argentino cuestionó el manejo de las imágenes utilizadas en el FVS durante revisiones arbitrales, situación que provocó fuertes reacciones en distintos sectores del periodismo deportivo.

Las declaraciones del técnico de Marathón , Pablo Lavallén, luego de la derrota 2-0 ante Olimpia en el clásico nacional, continúan generando controversia en el fútbol hondureño. "Estamos en un circo; no podés ser juez y parte", fue parte de lo que dijo en conferencia de prensa.

Sus palabras rápidamente se viralizaron y desataron opiniones divididas. Mientras algunos respaldaron el derecho del entrenador verdolaga a expresar sus inquietudes, otros criticaron sus declaraciones, considerando que ponían en duda la credibilidad del arbitraje nacional y de las transmisiones televisivas.

La situación se escaló aún más este jueves cuando Marathón publicó un comunicado oficial respaldando a su entrenador y rechazando lo que calificó como “ataques personales y desproporcionados” provenientes de algunos comunicadores deportivos.

En el escrito, la directiva verdolaga aseguró que Lavallén únicamente planteó una “preocupación legítima” relacionada con el uso de imágenes en la FVS y defendió el derecho del técnico a emitir opiniones estrictamente deportivas dentro del marco del respeto.

Asimismo, Marathón condenó directamente los comentarios realizados por los periodistas Gonzalo Carías, Juan Carlos Pineda Chacón y Orlando Ponce Morazán, señalando que sus declaraciones buscaron proyectar una imagen equivocada de la institución y de su afición.

El club sampedrano también dejó claro que respeta la crítica y la libertad de expresión, aunque advirtió que no aceptará ataques personales ni campañas de desprestigio contra sus miembros.

Además, en uno de los puntos más llamativos del comunicado, la institución recordó públicamente a Televicentro que Marathón es “socio comercial” de la televisora, en medio de la tensión generada tras las opiniones emitidas en diferentes programas deportivos.

Finalmente, la directiva invitó públicamente a los periodistas de TVC a asistir al próximo duelo entre Marathón y Olimpia, programado para el 15 de mayo, con el objetivo de que conozcan “de primera mano” lo que representa la institución verdolaga y su afición.

COMUNICADO DE MARATHÓN

El Club Deportivo Marathón rechaza los ataques personales y desproporcionados de algunos medios contra nuestro Director Técnico Pablo Lavallén tras sus declaraciones al terminar el encuentro contra Club Olimpia Deportivo.

Por lo que la Junta Directiva del Club Deportivo Marathón al público en general comunica lo siguiente:

El Club Deportivo Marathón respeta la crítica sana y la libertad de expresión, pero no comparte utilizar medios de comunicación para atacar personalmente a un profesional como Pablo Lavallén.

Pablo Lavallén planteó una preocupación legítima: la transparencia en el uso de imágenes del FVS para revisión arbitral. Tema que debe importarle a todo el fútbol hondureño.

El Club Deportivo Marathón no condiciona al periodismo en general, pero tampoco aceptará que se use para presionar, burlarse o desprestigiar la Institución o alguno de sus miembros. Crítica seria sí, ataques personales no.

Reconocemos y respetamos la trayectoria de Televicentro en el fútbol hondureño, no obstante le recordamos a TVC que el Club Deportivo Marathón es su socio comercial.

Concretamente, condenamos los ataques atroces e injuriosos, que en las últimas 24 horas, difundieron los señores Gonzalo Carías, Juan Carlos Pineda Chacón y Orlando Ponce Morazán. Declaraciones que pretenden proyectar una imagen equivocada de nuestro Club y de nuestra afición.

Nuestra gente es apasionada, sí, pero también es gente de familia, de respeto y de paz. Por eso, invitamos públicamente a los periodistas de dicha televisión a acompañarnos el próximo 15 de mayo, cuando Marathón reciba al Olimpia, para que puedan ver de primera mano lo que somos: una institución seria, una afición noble y un club que vive el fútbol con pasión responsable.

El Club Deportivo Marathón respalda el derecho de nuestro Director Técnico, a expresar opiniones y cuestionamientos estrictamente deportivos dentro del marco del respeto y la competencia profesional.