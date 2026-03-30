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Tirazón tras el Olimpia-Motagua en EUA y dos detenidos: “Escuché los disparos"

Luego del amistoso en New Orleans, reportaron tirazón en las afueras del estadio

Tirazón tras el Olimpia-Motagua en EUA y dos detenidos: “Escuché los disparos

Motagua y Olimpia disputaron un amistoso en Estados Unidos durante el parón por la Fecha FIFA.
Estados Unidos.

Lo que comenzó como una fiesta deportiva en el Tad Gormley de New Orleans terminó como una zona de guerra por inadaptados sociales que echan a perder todo lo bonito que previamente se había vivido.

Por la tarde jugaron Real España y Marathón en el mismo recinto de Luisiana, y como estelar estuvo el clásico nacional Olimpia vs Motagua, donde hubo una pelea entre jugadores que derivó a dos expulsiones.

No obstante, lo peor se vivió una vez finalizado el partido. Cuando toda la gente iba saliendo del estadio, un carro se acercó tipo turismo y comenzó a disparar. Testigos aducen que fueron como 10 disparos que hicieron.

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"Fue feo lo que se vivió, yo estaba adentro del estadio, la verdad fue feo, éramos los últimos que estábamos y pasaron unos carros haciendo una tirazón... entre nosotros mismos los hispanos hacemos esto, ¿por qué hacerlo?", dijo un aficionado que llevó a toda su familia a presenciar los partidos.

"Yo escuché y salí corriendo con mis hijos, estábamos limpiando y escuché los disparos, es algo bien feo, yo corrí por mis hijos. Ustedes mismos son los que causan esta misma mierda, ustedes hacen que a los hispanos no nos quieran", comentó acongojado.

Asimismo, se conoció que la Policía se llevó a dos aficionados del Motagua detenidos luego de la revuelta que se dio al final del partido que finalizó 2-2. De acuerdo a la información, ambos hondureños serán entregados a migración para ser deportados.

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Redacción La Prensa
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