Tirazón tras el Olimpia-Motagua en EUA y dos detenidos: “Escuché los disparos"

Lo que comenzó como una fiesta deportiva en el Tad Gormley de New Orleans terminó como una zona de guerra por inadaptados sociales que echan a perder todo lo bonito que previamente se había vivido.
Por la tarde jugaron Real España y Marathón en el mismo recinto de Luisiana, y como estelar estuvo el clásico nacional Olimpia vs Motagua, donde hubo una pelea entre jugadores que derivó a dos expulsiones.
No obstante, lo peor se vivió una vez finalizado el partido. Cuando toda la gente iba saliendo del estadio, un carro se acercó tipo turismo y comenzó a disparar. Testigos aducen que fueron como 10 disparos que hicieron.
"Fue feo lo que se vivió, yo estaba adentro del estadio, la verdad fue feo, éramos los últimos que estábamos y pasaron unos carros haciendo una tirazón... entre nosotros mismos los hispanos hacemos esto, ¿por qué hacerlo?", dijo un aficionado que llevó a toda su familia a presenciar los partidos.
"Yo escuché y salí corriendo con mis hijos, estábamos limpiando y escuché los disparos, es algo bien feo, yo corrí por mis hijos. Ustedes mismos son los que causan esta misma mierda, ustedes hacen que a los hispanos no nos quieran", comentó acongojado.
Asimismo, se conoció que la Policía se llevó a dos aficionados del Motagua detenidos luego de la revuelta que se dio al final del partido que finalizó 2-2. De acuerdo a la información, ambos hondureños serán entregados a migración para ser deportados.