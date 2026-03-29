La caoba, el guayacán y distintas especies de orquídeas, en peligro de extinsión

Tegucigalpa, Honduras

El problema surge como consecuencia de la tala indiscriminada, los incendios forestales y la expansión de la frontera agrícola, factores que continúan reduciendo los ecosistemas del país.

La riqueza natural de Honduras atraviesa un momento crítico, ya que más de 500 especies de plantas se encuentran en peligro de extinción, según reveló Germán Sandoval, biólogo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah).

La situación ha encendido las alertas entre especialistas, quienes advierten que la pérdida de cobertura forestal no solo amenaza la biodiversidad, sino que también impacta de forma directa en el equilibrio ambiental, lo que se traduce en la afectación de suelos, fuentes de agua y hábitats de múltiples especies animales.

El biólogo detalló que Honduras posee cinco tipos de bosques: húmedo, nublado, manglar, pinar y bosque seco, siendo este último uno de los más vulnerables y menos protegidos del territorio nacional.

Este ecosistema abarca unas 17,000 hectáreas y se localiza principalmente en la zona sur del país, así como en regiones internas como los valles de Comayagua, Otoro y el Aguán, además de sectores de Francisco Morazán.

El bosque seco se distingue por largos períodos de sequía, que pueden extenderse entre siete y ocho meses al año, con precipitaciones limitadas. Esto ha permitido el desarrollo de especies únicas, muchas de ellas endémicas; sin embargo, esa exclusividad también las vuelve más vulnerables a desaparecer.

Sandoval explicó que la principal causa de la amenaza sobre estas especies es la destrucción de su hábitat natural. “El bosque seco alberga una gran cantidad de plantas endémicas, como diversas variedades de cactus capaces de almacenar agua, pero su supervivencia está en riesgo por la intervención humana”, señaló el experto.

Entre las especies más afectadas destacan la caoba, altamente explotada por su madera; el guayacán, impactado por la deforestación; así como distintas especies de orquídeas, incluida la flor nacional, que sufre por la recolección ilegal y la pérdida de su entorno natural.

También figuran plantas como Euphorbia lactea o árbol de leche, además de múltiples tipos de suculentas y cactus, cuya supervivencia depende directamente de la conservación de los ecosistemas donde habitan.

Expertos señalan que, aunque se están realizando esfuerzos para preservar los bosques, las acciones no están siendo dirigidas de forma suficiente al bosque seco. Sandoval manifestó que en Honduras la mayoría de las áreas protegidas están enfocadas en bosques húmedos, dejando en segundo plano al bosque seco.