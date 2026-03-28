China dice que empresa invertirá millones de dólares en producción de tabaco de Honduras

Tegucigalpa.

Una empresa china planea invertir "decenas de millones de dólares" en la producción de tabaco en la región este de Honduras, informó el viernes una fuente oficial en Tegucigalpa. "El tabaco hondureño de alta calidad ha ido ganando gradualmente la confianza y el favor de los consumidores chinos. En 2025, una empresa china también adquirió una fábrica de puros ubicada en el departamento de El Paraíso y planea invertir decenas de millones de dólares para revitalizar su producción que había sido paralizada", indicó la Embajada del país asiático en Honduras.

De acuerdo a la representación diplomática asiática el objetivo de la compañía es el de "exportar puros hondureños de alta calidad a China y a otros mercados, generando ingresos en divisas y una gran cantidad de empleos". Agregó, sin precisar monto ni el nombre de la empresa, que China sigue ampliando la escala de importación del mismo producto hondureño, y que en 2025 importó tabaco y sus productos por un valor de tres millones de dólares.

🎉¡China sigue ampliando la escala de importación de tabaco procedente de Honduras!✨



📈En 2025, China importó de Honduras tabaco y sus productos por un valor de 3 millones de dólares. Según los datos publicados por la Aduana de China, entre enero y febrero de 2026, sobre esta... pic.twitter.com/tFqrupzdj4 — Embajada de China en Honduras (@EmbChinaHn) March 27, 2026

"Según los datos publicados por la aduana de China, entre enero y febrero de 2026, sobre esta base, China volvió a importar tabaco y sus derivados de Honduras por un valor de más de un millón de dólares", subraya la información oficial difundida en redes sociales. La Embajada indicó además que la demanda del mercado chino de puros de alta calidad está en constante crecimiento y se confía en que las amplias oportunidades del mercado chino generarán más beneficios y desarrollo constante para el sector del tabaco de Honduras, gracias a las relaciones de amistad y la cooperación de ganar-ganar entre ambos países.