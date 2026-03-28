Japón financiará $85 millones para mejorar sistema de agua en Tegucigalpa

Tegucigalpa.

Honduras y Japón formalizaron este viernes un acuerdo de cooperación financiera por 85 millones de dólares destinados a la modernización del sistema de agua potable en la capital hondureña, Tegucigalpa, donde, según las autoridades, hay un "déficit estructural" en el suministro de agua. El Canje de Notas para el proyecto de "Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua de Tegucigalpa y Comayagüela", que beneficiará a más de 1,3 millones de personas, se realizó en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el marco de la conmemoración de los 91 años de relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

El objetivo del proyecto es "fortalecer y modernizar el sistema de abastecimiento de agua potable de la ciudad capital, a fin de garantizar un suministro más eficiente, seguro y sostenible" para el Distrito Central, que conforman las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela. La canciller hondureña, Mireya Agüero, dijo que la iniciativa refleja "una apuesta firme y decidida" de los gobiernos de Honduras y Japón por "mejorar" las condiciones de vida de los hondureños.

"El acceso de agua es fundamental, un derecho humano fundamental, habilitante y un pilar esencial para el desarrollo", subrayó Agüero, quien destacó que la capital hondureña ha enfrentado durante décadas muchos desafíos debido al "crecimiento urbano acelerado, la creciente presión sobre los recursos hídricos y las limitaciones de un sistema que requiere una modernización urgente".

Aseguró que la firma del acuerdo representa una "transformación real" en la vida de muchas personas, pues el proyecto permitirá que miles de familias accedan a agua potable de "manera digna, segura y continua".

Frenar fugas de agua y mejorar el suministro