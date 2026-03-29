Brilló con Honduras en Copa América 2001 y fue árbitro: así se gana la vida hoy en día

Futbolista hondureño dejó el fútbol hace ya varios años, pero sigue en el recuerdo de muchos. Fue héroe de Honduras en la Copa América 2001 y luego se convirtió en árbitro. ¿Qué hace ahora?
Honduras quedó en el tercer lugar de la Copa América 2001 y el futbolista fue uno de los de los héroes en ese partido contra Uruguay.
Además, fue futbolista de Palestino, Universidad, Olimpia, Motagua, Valencia y Platense.
Sin embargo, su retiro se dio en el 2007, siendo uno de los arqueros con gran prospecto en Honduras.
Henry Enamorado lleva casi 20 años retirado del fútbol profesional, pero su nombre siempre quedó en la memoria de los catrachos.
'Ceibita', como lo conocen, fue el arquero que tapó los penales ante Uruguay y Honduras ganó el tercer puesto en la Copa América 2001.
En su natal Santa Bárbara, en la cabecera departamental, Enamorado decidió emprender y todo le ha resultado un éxito.
Sin embargo, luego de ser futbolista tomó una decisión que sorprendió a propios y extraños.
Henry Enamorado también es uno de los invitados a la Selección de Honduras que realiza show junto a otros exjugadores catrachos.
Henry Enamorado dejó atrás el balón, pero no del todo. Se convirtió en árbitro y estuvo afiliado a nivel profesional.
Henry Enamorado comenzó a pitar alrededor de 2009 y alcanzó a dirigir en la Liga de Ascenso de Honduras.
"Me tocó pitarle al Real Juventud un partido amistoso en segunda, fue difícil porque es mi equipo", confesó en su momento en una entrevista a Diario Diez.
Y además, decidió en invertir en su propio negocio, primero con su academia de fútbol.
Es propietario de varias canchas de césped sintético en Santa Bárbara.
Cuenta también con cancha de césped natural donde los jóvenes se dedican a jugar al fútbol.
En 2007 se retiró vistiendo los colores de Platense, los problemas económicos del club lo hicieron tomar la decisión: "Era difícil, gracias a Dios tengo una esposa que es bien trabajadora y que tenía su negocio. Llegó el momento que lejos de mandarle dinero a ella, me mandaba a mí para mantenerme".
Henry Enamorado, como todo buen patepluma, estudió magisterio, pero le ganó el impulso del fútbol.
Henry Enamorado tiene 48 años y en la comunidad lo conocen por ser una persona servicial con los demás y muy colaborador con las causas nobles.