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Brilló con Honduras en Copa América 2001 y fue árbitro: así se gana la vida hoy en día

La actualidad de una de las figuras de Honduras en la Copa América 2001, donde quedamos terceros. Jugó en Olimpia y Motagua.

  • Actualizado: 29 de marzo de 2026 a las 17:13 -
  • Franklin Martínez
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Futbolista hondureño dejó el fútbol hace ya varios años, pero sigue en el recuerdo de muchos. Fue héroe de Honduras en la Copa América 2001 y luego se convirtió en árbitro. ¿Qué hace ahora?
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Honduras quedó en el tercer lugar de la Copa América 2001 y el futbolista fue uno de los de los héroes en ese partido contra Uruguay.
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Además, fue futbolista de Palestino, Universidad, Olimpia, Motagua, Valencia y Platense.
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Sin embargo, su retiro se dio en el 2007, siendo uno de los arqueros con gran prospecto en Honduras.
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Henry Enamorado lleva casi 20 años retirado del fútbol profesional, pero su nombre siempre quedó en la memoria de los catrachos.
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'Ceibita', como lo conocen, fue el arquero que tapó los penales ante Uruguay y Honduras ganó el tercer puesto en la Copa América 2001.
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En su natal Santa Bárbara, en la cabecera departamental, Enamorado decidió emprender y todo le ha resultado un éxito.
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Sin embargo, luego de ser futbolista tomó una decisión que sorprendió a propios y extraños.
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Henry Enamorado también es uno de los invitados a la Selección de Honduras que realiza show junto a otros exjugadores catrachos.
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Henry Enamorado dejó atrás el balón, pero no del todo. Se convirtió en árbitro y estuvo afiliado a nivel profesional.
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Henry Enamorado comenzó a pitar alrededor de 2009 y alcanzó a dirigir en la Liga de Ascenso de Honduras.
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"Me tocó pitarle al Real Juventud un partido amistoso en segunda, fue difícil porque es mi equipo", confesó en su momento en una entrevista a Diario Diez.
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Y además, decidió en invertir en su propio negocio, primero con su academia de fútbol.
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Es propietario de varias canchas de césped sintético en Santa Bárbara.
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Cuenta también con cancha de césped natural donde los jóvenes se dedican a jugar al fútbol.
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En 2007 se retiró vistiendo los colores de Platense, los problemas económicos del club lo hicieron tomar la decisión: "Era difícil, gracias a Dios tengo una esposa que es bien trabajadora y que tenía su negocio. Llegó el momento que lejos de mandarle dinero a ella, me mandaba a mí para mantenerme".
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Henry Enamorado, como todo buen patepluma, estudió magisterio, pero le ganó el impulso del fútbol.
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Henry Enamorado tiene 48 años y en la comunidad lo conocen por ser una persona servicial con los demás y muy colaborador con las causas nobles.
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