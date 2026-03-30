¡Cuidado con conducir borracho! Las sanciones son severas si es reincidente

La Semana Santa 2026 se resguarda con un despliegue masivo de seguridad en todo Honduras, donde las autoridades han puesto en marcha uno de los operativos más amplios de los últimos años para resguardar la vida de millones de ciudadanos.
Bajo la coordinación de la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm), el país entra en modo preventivo con presencia institucional en carreteras, playas, balnearios y centros turísticos de alta afluencia.
La Policía Nacional, junto a la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), lidera los operativos en calles y carreteras, instalando retenes estratégicos para controlar la circulación vehicular y evitar accidentes. En total, el operativo contempla la instalación de aproximadamente 1,968 puntos de control a nivel nacional, distribuidos en rutas clave hacia destinos turísticos.
Además, más de 35,000 personas, entre policías, socorristas, bomberos, personal médico y voluntarios, forman parte del despliegue que estará activo durante toda la Semana Mayor. El objetivo principal es claro: prevenir tragedias en un período donde se estima que entre 2 y 2.5 millones de personas se movilizarán en todo el país.
Las autoridades advierten que durante estos operativos también se aplicarán sanciones a conductores que incumplan la ley, especialmente por exceso de velocidad, conducción bajo efectos del alcohol o falta de documentación. Durante los feriados como Semana Santa, las faltas más sancionadas por la Ley de Tránsito en Honduras suelen estar relacionadas con conductas de alto riesgo en carretera.
Por ejemplo, conducir en estado de ebriedad es una falta grave que acarrea sanciones económicas y administrativas severas: en una primera infracción, el conductor se expone a una multa que ronda entre los L6,000 y L12,000, además del decomiso inmediato de la licencia y su suspensión por seis meses. Si reincide dentro del mismo año, la sanción escala a multas que pueden superar los L22,000 e incluso alcanzar los L35,000, junto con la cancelación de la licencia por al menos un año o, dependiendo de la gravedad, de forma definitiva.
"Al que tenga suspendido el permiso de conducir por alcoholemia y ande conduciendo un vehículo se le aplicará otra sanción y analizaremos si le cancelamos su permiso de por vida": Director de Vialidad y Transporte, Comisionado Lenin Morell Andino
En una tercera falta por alcoholemia positiva, el conductor pierde permanentemente el derecho a conducir en el país. A esto se suma que negarse a realizar la prueba de alcoholemia también es sancionado, y que, si el hecho provoca daños, lesiones o muertes, el caso deja de ser solo una infracción administrativa y pasa a convertirse en un proceso penal ante el Ministerio Público, con consecuencias mucho más graves.
En resumen, el exceso de velocidad encabeza las infracciones; la conducción bajo efectos del alcohol o drogas, considerada una de las más graves; no portar licencia o documentos del vehículo; no usar cinturón de seguridad o casco en motociclistas; circular con sobrecarga de pasajeros; realizar maniobras indebidas como rebasar en zonas prohibidas; y el uso del celular mientras se conduce.
También se sancionan fallas mecánicas visibles, como luces en mal estado o llantas deterioradas. Estas multas no solo implican sanciones económicas, sino que en algunos casos pueden conllevar la suspensión de la licencia o el decomiso del vehículo, como parte de las medidas para prevenir accidentes durante temporadas de alta movilización.
Pero el enfoque no es únicamente sancionatorio. Los operativos incluyen asistencia directa a la población, con brigadas de primeros auxilios, rescate acuático y atención de emergencias las 24 horas.
En playas y balnearios, equipos especializados estarán vigilando zonas de riesgo para prevenir ahogamientos, mientras que en carreteras se mantiene monitoreo constante del flujo vehicular. Esta responsabilidad recae en socorristas del Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja Hondureña.
Asimismo, se brinda orientación a los veraneantes sobre medidas básicas de seguridad, desde el uso del cinturón hasta la hidratación y cuidado de menores. El mensaje central de la campaña, “Cuida de los que en ti confían”, busca generar conciencia en los conductores y turistas sobre la responsabilidad individual durante estas fechas.
Las autoridades insisten en planificar los viajes con anticipación, revisar el estado del vehículo y respetar las señales de tránsito como claves para evitar incidentes.
Con este despliegue sin precedentes, Honduras busca garantizar que la Semana Santa 2026 sea sinónimo de descanso, turismo y seguridad, en lugar de tragedias evitables.