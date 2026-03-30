¡Cuidado con conducir borracho! Las sanciones son severas si es reincidente

Por ejemplo, conducir en estado de ebriedad es una falta grave que acarrea sanciones económicas y administrativas severas: en una primera infracción, el conductor se expone a una multa que ronda entre los L6,000 y L12,000, además del decomiso inmediato de la licencia y su suspensión por seis meses. Si reincide dentro del mismo año, la sanción escala a multas que pueden superar los L22,000 e incluso alcanzar los L35,000, junto con la cancelación de la licencia por al menos un año o, dependiendo de la gravedad, de forma definitiva.