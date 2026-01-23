Olancho FC queda varado por huelga en Talanga antes del duelo ante Real España

El bus del Olancho FC tuvo que ser detenido este viernes debido a una huelga de manifestantes en el municipio de Talanga, Francisco Morazán. El equipo pampero se desplazaba rumbo a San Pedro Sula cuando se encontró con el bloqueo en la carretera que conduce hacia Tegucigalpa, lo que obligó a frenar su trayecto.

La Prensa tuvo acceso a fotografías del momento en el que el autobús del conjunto olanchano quedó varado por la protesta, donde un grupo de personas mantenía cerrada la vía. La manifestación impidió el libre tránsito de vehículos, generando complicaciones en la planificación del viaje del club previo a su debut en el torneo.

Olancho FC tiene programado enfrentar al Real España este sábado 24 de enero en el estadio Morazán, en un compromiso correspondiente a la primera fecha del torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras. El plantel había salido con antelación para cumplir con su agenda deportiva sin contratiempos.