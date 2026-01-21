Kevin López tiene nuevo equipo en la Liga Nacional de Honduras tras salir del Olimpia

Kevin López, exjugador del Olimpia, se convirtió en uno de los movimientos más destacados del mercado de fichajes de cara al Torneo Clausura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.

Diario La Prensa conoció en exclusiva que el atacante alcanzó un acuerdo total para continuar su carrera tras su sorpresiva salida del club capitalino.

El futbolista hondureño, conocido como 'Choloma', firmará su contrato en las próximas horas, consolidándose como una de las incorporaciones más importantes del actual periodo de transferencias. Su llegada fortalece el frente ofensivo del equipo que apuesta por competir en los primeros puestos del campeonato.

La contratación de Kevin López se da luego de rescindir su vínculo con Olimpia previo a la disputa de las Triangulares del Torneo Clausura 2025, una decisión que llamó la atención en el entorno del fútbol nacional por el peso del jugador en el plantel albo.

A sus 29 años, López afrontará un nuevo reto en su carrera profesional, sumándose a un proyecto que ya cuenta con refuerzos como el costarricense Gabriel Leiva, Geovanny 'Virus' Martínez, Carlos Argueta, Clayvin Zúniga y Geisson Perea, además del cuerpo técnico encabezado por Jhon Jairo López.

Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

De esta manera, Kevin López jugará en su cuarto club a nivel profesional, tras haber militado en Olimpia, Motagua y Comunicaciones de Guatemala, y ahora defenderá los colores del Olancho FC en el Torneo Clausura 2026.