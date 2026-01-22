Real España presenta nueva piel para el Clausura y Champions de Concacaf

San Pedro Sula, Honduras.

Real España presentó oficialmente su nueva indumentaria alternativa para la temporada, una camiseta de color gris con elegantes tonalidades blancas que será utilizada como tercera opción. El nuevo uniforme acompañará al conjunto aurinegro tanto en el torneo Clausura de la Liga Nacional como en su participación en la Champions de Concacaf.

La camiseta destaca por un diseño sobrio y moderno, pensado para representar la identidad del club en competencias locales e internacionales. El gris predomina en la prenda, mientras que los detalles en blanco le dan un toque distintivo que ha generado buena aceptación entre la afición y los seguidores del equipo sampedrano.