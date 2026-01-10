  1. Inicio
Olancho FC le gana fichaje a Marathón y Real España para el Clausura 2026

Olancho FC confirma nuevo fichaje de cara al Torneo Clausura 2026

Jugadores del Olancho FC en el torneo Apertura 2025 de Liga Nacional.

 Foto: OPSA.
Olancho, Honduras.

La Prensa conoció en primicia que Carlos Argueta se convirtió en nuevo refuerzo de Potros de Olancho FC , en lo que es uno de los movimientos más destacados del mercado local.

El lateral derecho, que militó en Motagua durante los últimos dos años, contaba con el interés de clubes como Real España y Marathón , pero finalmente se inclinó por la propuesta de los olanchanos.

La decisión de Argueta estuvo marcada principalmente por el aspecto económico, ya que Potros de Olancho presentó una oferta salarial superior a la de sus pretendientes.

Este factor fue determinante para que el futbolista opte por el proyecto del conjunto pampero, que continúa fortaleciendo su plantel con miras a competir en el próximo torneo.

Para Carlos Argueta, Potros de Olancho representará el tercer equipo de su carrera profesional, luego de sus pasos por el CDS Vida y Motagua . Su experiencia en la Liga Nacional y su recorrido como seleccionado nacional aportarán solidez y recorrido por la banda derecha al esquema del equipo.

El lateral se sumará a un Potros que ya anunció las incorporaciones del defensor central colombiano Geisson Perea y del delantero panameño Jorlian Sánchez, confirmando la ambición del club en este periodo de fichajes. Con estas altas, el conjunto de Olancho busca consolidar una base competitiva y dar un salto de calidad en la próxima temporada.

