Yustin Arboleda se pronuncia sobre Jorge Álvarez y el futuro técnico de la Bicolor

Tegcigalpa, Honduras.

El espigado atacante nacido en Colombia y nacionalizado hondureño tiene claro que Olimpia , a pesar del poco descanso desde el título del torneo Apertura del pasado 7 de enero, va con la ilusión de iniciar con el pie derecho.

La corona del bicampeonato y la ilusión de otro tricampeonato pasa por las venas de todos los jugadores del León. Uno de ellos es Yustin Arboleda.

El Olimpia se prepara para su debut oficial este domingo 25 de enero contra Génesis PN en el estadio Nacional Chelato Uclés por la jornada 1 del torneo Clausura.

"Es uno inicio y es importante, no en las condiciones que hubiésemos querido, pero esto es lo que nos gusta (fútbol). Es el comienzo de una nueva temporada, viene con exigencia y retos".

Y agregó: "Hacer un análisis como tanto es complicado, es el primer partido y lo que puedes mirar hoy y lo del torneo pasado, algunos se fueron y llegan otros, pero todo es difícil, ningún partido es fácil y esperamos conseguir ese resultado positivo ".

La conferencia de prensa del colombiano se tornó color rojo al momento de hablar de la Selección de Honduras, el fichaje del nuevo director deportivo español Francis Hernández y la posibilidad de que un entrenador europeo llegue al banquillo de la Bicolor.

"Del tema de la Selección espero no hablar. Con el club estamos ilusionados con el torneo internacional y será una lida llave ante un equipo de mucho pergamino como América , nuestra misión es competir y no será fácil. Es una institución grande y Olimpia lo es, con virtudes y defectos, con las herramientas de conseguir lo que estamos peleando. Esperamos afrontarlo de la mejor manera".

Sin embargo, el atacante fue más allá y finalmente amplió sobre el tema de la Selección de Honduras luego de fracasar en el intento de clasificar al Mundial 2026.

"A veces cuando vos hablas con la verdad, caes mal, a mucha gente le incomoda. A Panamá, "Bolillo" los llevó a su primer Mundial , en Costa Rica (con Pinto) hizo su mejor participación. En Sudamérica hay gente muy preparada, pero ahora parece que la moda son los europeos. Lo dijo el técnico de Alajuelense, uno se arropa hasta donde la cobija le de. En Honduras hay buenos entrenadores, también en Sudamérica", garantizó.

Sin quitar el dedo del renglón sobre el tema: "Parece que la moda es jugar como en Europa, pero no todos tienen esa capacidad. Panamá ahora tiene una muy buena camada de jugadores, tienen un entrenador europeo cuya filosofía les está dando, pero porque le funciona no quiere que acá igual. Igual hay que probar, debemos dar el respaldo todo para que los proyectos se lleven a cabo, pero creo que es un tema profundo y delicado".

Yustin Arboleda ha visto mejoría a pesar de que no se va a un Mundial adulto desde Brasil 2014: "Desde 2017 que llegué a la fecha de hoy hemos mejorado en muchas cosas. Creo que los formatos se hacen con el fin de mejorar, pueden salir bien o mal, nadie emprende un proyecto para ser peor, sino todo lo contrario".

"Siempre en el querer ganar habrá obstáculos, uno ve gente que dice que la Liga tiene bajo nivel, que los futbolistas de ahora no tienen el mismo nivel que los de antes. Nosotros vemos partidos retro de la Liga, hablamos y decimos 'qué lento ese fútbol de antes', a la gente le molesta eso. Honduras tuvo una gran camada de jugadores, miraba a un Wilson Palacios del Tottenham y yo no sabía dónde existía Honduras, lo juro, porque en Sudamérica no se habla mucho de Centroamérica", sostuvo.

De forma inesperada, el nacido en Colombia recordó el caso de Jorge Álvarez, mediocampista que fue vinculado con la Liga Deportiva Alajuelense e incluso le lanzó una oferta al Olimpia. Finalmente el jugador quedó con los blancos.

"A veces tenemos un afán de dañarnos a nosotros, el enemigo del hondureño es el mismo hondureño. Los jugadores dependemos de la prensa, y viceversa, es un tema difícil, lo más importante es apoyarnos entre todos", añadió.

"No podemos menospreciar la región... El otro día miraba la Liga de Costa Rica, es muy buena. Pero luego miras que un jugador del Olimpia está obligado a irse allí ¿por qué? O sea vamos a potenciar otra liga y demeritar la nuestra, lo contractual es otro tema".

Siguió hablando Arboleda: "Si a un jugador de Honduras le sale una oferta en MLS o Europa, depende del país, es otra cosa, pero irse a otra liga de la región, sí, te pueden dar un poco más, pero mejor quedarse porque Olimpia tiene las condiciones económicas para mejorarte, Motagua, Olancho, Marathón y Real España también las tienen".

"Si se quejan que tenemos pocos jugadores de alto nivel, esos pocos los quieren mandar a otro de la región, no va por ahí. Decían que es egoísmo de Olimpia no dejar ir a Jorge Álvarez, que le están truncando la carrera. Si él se queda es porque tiene la ilusión y se siente cómodo en el club, tampoco pasa por ahí. Aparte, el León es un club grande de la región, con sus defectos y virtudes, pero grande".

Yustin Arboleda recordó que Génesis PN fue el club que humilló a Olimpia con marcador de 6-2 siendo la peor derrota en la historia del club. Pero garantiza que lo pasado es pasado.

"Son circunstancias que pasan, eso nos sirvió para darte cuenta que en el fútbol no podes menospreciar a ningún equipo. En Olimpia no podes ganarle a ningún equipo con la camisa. Lo que sí es verdad es que trataremos de ir y ganar el partido, estamos en casa y debemos empezar con pie derecho", expuso.