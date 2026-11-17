San Pedro Sula, Honduras.

El proceso del español José Francisco Molina al frente de la Selección de Honduras sigue dejando números que invitan al análisis. Después de ocho partidos dirigidos cerrando así su paso por 2026, el entrenador registra un balance de dos victorias, dos empates y cuatro derrotas, para una efectividad del 33.3% en puntos disputados. La Bicolor ha tenido dificultades para encontrar regularidad, aunque sus dos triunfos, ante Jamaica y Kuwait, le han permitido cerrar esta etapa con mejores sensaciones. En ningún encuentro repitió alineación titular. En el desglose de resultados, Honduras ha ganado apenas el 25% de sus compromisos, ha empatado otro 25% y ha perdido el 50%. De los 24 puntos que estuvieron en disputa, solamente consiguió ocho. Su camino comenzó con un empate 2-2 ante Perú en Leganés, España, y posteriormente sufrió una derrota 0-2 frente a Argentina en College Station, Texas. En septiembre y octubre llegaron los compromisos de la Nations League, donde alternó resultados hasta cerrar con una victoria y una derrota en la gira por Medio Oriente.

En cuanto a los partidos disputados en territorio hondureño, Molina dirigió dos encuentros en Tegucigalpa, ambos correspondientes a la Nations League. El balance fue de un empate y una derrota: primero cayó 2-3 ante Surinam y después igualó 1-1 contra Jamaica. Es decir, solamente consiguió un punto de seis posibles en casa, con tres goles anotados y cuatro recibidos. Una deuda importante para un equipo que necesita hacer valer su localía en las competiciones oficiales. Como visitante, incluyendo los compromisos disputados en escenarios neutrales, el balance mejora ligeramente. Honduras consiguió dos triunfos, un empate y tres derrotas en seis presentaciones fuera de casa. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Las victorias llegaron ante Jamaica (1-0), en Kingston, y Kuwait (2-0), mientras que empató contra Perú (2-2) y perdió frente a Argentina (0-2), Martinica (2-1) y Emiratos Árabes Unidos (3-1). En estos encuentros anotó siete goles y recibió nueve. Si se toman únicamente los cuatro partidos disputados fuera de casa en sentido estricto, sin contar las sedes neutrales de España y Estados Unidos, el registro es de dos victorias y dos derrotas.

En el apartado ofensivo, la Selección ha marcado 10 goles en sus primeros ocho partidos, para un promedio de 1.25 anotaciones por encuentro. Luis Palma y Dereck Moncada encabezan la lista de goleadores con dos tantos cada uno. Detrás aparecen Darlin Mencía, Bryan Róchez, Keyrol Figueroa, Erick "Yío" Puerto, Jonathan Rubio y Joseph Rosales, todos con una anotación. Son ocho futbolistas diferentes los que han conseguido marcar durante esta etapa, una señal de que el aporte ofensivo ha estado repartido entre distintas piezas del equipo. Sin embargo, el principal problema también aparece reflejado en las estadísticas defensivas. Honduras ha recibido 13 goles, para un promedio de 1.63 por partido, y presenta una diferencia negativa de tres anotaciones. Solamente consiguió mantener su portería a cero en dos ocasiones: ante Jamaica, en Kingston, y frente a Kuwait, en el compromiso más reciente. Además, recibió dos o más goles en cuatro de sus ocho presentaciones, una muestra de las dificultades que ha tenido para sostener resultados y encontrar equilibrio entre sus líneas.