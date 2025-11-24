  1. Inicio
  2. · Deportes

Nicaragua toma decisión final con "Fantasma" Figueroa

El polémico entrenador ha recibido la noticia final sobre su futuro por parte de la Federación de Nicaragua.

Nicaragua toma decisión final con Fantasma Figueroa

"Fantasma" Figueroa amenazó con dejar a Honduras sin ir al Mundial 2026 y lo cumplió.

Managua, Nicaragua.

La eliminatoria de Concacaf finalizó con la clasificación directa de Panamá, Curazao y Haití al Mundial United 2026 quedando eliminadas selecciones como Honduras y Costa Rica.

Una de las selecciones sorpresas fue Nicaragua que a pesar ser última del grupo C con apenas 4 puntos, su única victoria se dio contra Honduras en Managua.

Honduras con nuevo DT, Motagua ficha, se va del Olimpia y oferta por "Gio"

Previo a ese triunfo histórico, Marco Antonio "Fantasma" Figueroa se ensañó contra Honduras al afirmar que les haría "la maldad" y finalmente cumplió con su objetivo.

El entrenador Marco Antonio "Fantasma" Figueroa tuvo a Nicaragua por primera vez en la última etapa de la eliminatoria de Concacaf y a pesar que no logró el acontecimiento histórico se fue con la frente en alto.

"Fantasma" Figueroa y la Federación de Nicaragua tenían el arreglo contractual hasta la finalización del último partido contra Haití donde perdieron 2-0. Sin embargo, la Federación de Nicaragua le comunicó al entrenador chileno que no se extenderá el vínculo y que su paso por el país centroamericano finalizó.

Marco Antonio "Fantasma" Figueroa prometió llevar a Nicaragua a su primera Copa del Mundo y también a la Copa Oro 2025, pero en ninguna tuvo éxito.

Fueron 16 partidos victoriosos del chileno al frente de Nicaragua, además fueron 7 empates y un total de 17 derrotas, así terminó su travesía con los Pinoleros.

Messiniti hace olvidar a Arboleda y supera récord histórico en Marathón

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias