Indignación y dura acusación en Nicaragua por duelo ante Costa Rica: Señalan a Keylor

Surge tremenda polémica en la previa del duelo que sostendrán este viernes las selecciones de Nicaragua y Costa Rica por la ronda final de las eliminatorias de Concacaf.
El partido se calentó y ha sido el Director Técnico de la selección de Nicaragua que ha lanzado fuertes acusaciones al aextremo de recibir respuesta del lado de Costa Rica.
Marco Antonio Figueroa Montero, chileno que se desempeña como DT de Nicaragua, calentó el duelo al dejarle picantes palabras al portero tico Keylor Navas.
El DT de la selección de Nicaragua minimizó a Keylor Navas en la previa del duelo que sostendrán este viernes 5 de septiembre por la ronda final de las eliminatorias de Concacaf.
"Si le tenemos que llenar la canasta se la vamos a llenar con gusto", fue una advertencia que le dejó el DT de Nicaragua a Keylor Navas
Los ticos señalaron su molestia por las palabras del DT de Costa Rica sobre Keylor Navas.
Everaldo Herrera de Costa Rica señaló que el técnico de Nicaragua le "bajó el piso" a Keylor Navas.
Prensa de Costa Rica se pronunció sobre las polémicas palabras contra Keylor del DT de Nicaragua.
La selección de Costa Rica tomó la decisión de no hablar en Nicaragua y esa decisión no le gustó a los nicaraguenses.
Otro enfado en Nicaragua es el hecho de que se nombró a un árbitro mexicano como el encargado de impartir justicia para el partido de este viernes.
El DT de Nicaragua señaló su preocupación por la designación de un árbitro mexicano.
El DT de Nicaragua también señaló que tanto el estratega y el gerente de selecciones de Costa Rica son mexicanos, misma nacionalidad del árbitro.
Marco Antonio Ortiz de México es el árbitro que ha sido designado para pitar el Nicaragua vs Costa Rica. esta decisión ha molestado a los nicaraguenses ya que tanto el DT y el gerente de selecciones de la escuadra tica también son mexicanos.
Miguel Herrera, DT de Costa Rica, le respondió al estratega de Nicaragua y defendió a Keylor Navas.
Piojo Herrera le respondió al DT de Nicaragua por su queja debido al nombramiento de un árbitro mexicano.
Prensa de Costa Rica señala que a su selección no le espera un buen ambiente en Nicaragua.
En Nicaragua se ilusionan con hacerle la vidaimposible a los ticos para el duelo de este viernes.
El partido ha generado muchas expectativas al extremo de que muchos ticos ya viajan rumbo a Nicaragua.