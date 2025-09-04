  1. Inicio
Se calienta el duelo que sostendrán este viernes las selecciones de Nicaragua y Costa Rica por la ronda final de las eliminatorias de Concacaf.

  • 04 de septiembre de 2025 a las 14:42 -
  • German Alvarado
Indignación y dura acusación en Nicaragua por duelo ante Costa Rica: Señalan a Keylor
Surge tremenda polémica en la previa del duelo que sostendrán este viernes las selecciones de Nicaragua y Costa Rica por la ronda final de las eliminatorias de Concacaf.
Indignación y dura acusación en Nicaragua por duelo ante Costa Rica: Señalan a Keylor
El partido se calentó y ha sido el Director Técnico de la selección de Nicaragua que ha lanzado fuertes acusaciones al aextremo de recibir respuesta del lado de Costa Rica.
Indignación y dura acusación en Nicaragua por duelo ante Costa Rica: Señalan a Keylor
Marco Antonio Figueroa Montero, chileno que se desempeña como DT de Nicaragua, calentó el duelo al dejarle picantes palabras al portero tico Keylor Navas.

Indignación y dura acusación en Nicaragua por duelo ante Costa Rica: Señalan a Keylor
El DT de la selección de Nicaragua minimizó a Keylor Navas en la previa del duelo que sostendrán este viernes 5 de septiembre por la ronda final de las eliminatorias de Concacaf.
Indignación y dura acusación en Nicaragua por duelo ante Costa Rica: Señalan a Keylor
"Si le tenemos que llenar la canasta se la vamos a llenar con gusto", fue una advertencia que le dejó el DT de Nicaragua a Keylor Navas
Indignación y dura acusación en Nicaragua por duelo ante Costa Rica: Señalan a Keylor
Los ticos señalaron su molestia por las palabras del DT de Costa Rica sobre Keylor Navas.

Indignación y dura acusación en Nicaragua por duelo ante Costa Rica: Señalan a Keylor
Everaldo Herrera de Costa Rica señaló que el técnico de Nicaragua le "bajó el piso" a Keylor Navas.

Indignación y dura acusación en Nicaragua por duelo ante Costa Rica: Señalan a Keylor
Prensa de Costa Rica se pronunció sobre las polémicas palabras contra Keylor del DT de Nicaragua.
Indignación y dura acusación en Nicaragua por duelo ante Costa Rica: Señalan a Keylor
La selección de Costa Rica tomó la decisión de no hablar en Nicaragua y esa decisión no le gustó a los nicaraguenses.

Indignación y dura acusación en Nicaragua por duelo ante Costa Rica: Señalan a Keylor
Otro enfado en Nicaragua es el hecho de que se nombró a un árbitro mexicano como el encargado de impartir justicia para el partido de este viernes.
Indignación y dura acusación en Nicaragua por duelo ante Costa Rica: Señalan a Keylor
El DT de Nicaragua señaló su preocupación por la designación de un árbitro mexicano.

Indignación y dura acusación en Nicaragua por duelo ante Costa Rica: Señalan a Keylor
El DT de Nicaragua también señaló que tanto el estratega y el gerente de selecciones de Costa Rica son mexicanos, misma nacionalidad del árbitro.

Indignación y dura acusación en Nicaragua por duelo ante Costa Rica: Señalan a Keylor
Marco Antonio Ortiz de México es el árbitro que ha sido designado para pitar el Nicaragua vs Costa Rica. esta decisión ha molestado a los nicaraguenses ya que tanto el DT y el gerente de selecciones de la escuadra tica también son mexicanos.

Indignación y dura acusación en Nicaragua por duelo ante Costa Rica: Señalan a Keylor
Miguel Herrera, DT de Costa Rica, le respondió al estratega de Nicaragua y defendió a Keylor Navas.

Indignación y dura acusación en Nicaragua por duelo ante Costa Rica: Señalan a Keylor
Piojo Herrera le respondió al DT de Nicaragua por su queja debido al nombramiento de un árbitro mexicano.
Indignación y dura acusación en Nicaragua por duelo ante Costa Rica: Señalan a Keylor
Prensa de Costa Rica señala que a su selección no le espera un buen ambiente en Nicaragua.

Indignación y dura acusación en Nicaragua por duelo ante Costa Rica: Señalan a Keylor
En Nicaragua se ilusionan con hacerle la vidaimposible a los ticos para el duelo de este viernes.

Indignación y dura acusación en Nicaragua por duelo ante Costa Rica: Señalan a Keylor
El partido ha generado muchas expectativas al extremo de que muchos ticos ya viajan rumbo a Nicaragua.
