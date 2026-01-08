Ñangui Cardona cuenta la verdad sobre machetazo recibido y su regreso al fútbol

El Progreso, Honduras.

El regreso del “Ñangui” Cardona al fútbol hondureño es una historia cargada de emociones, recuerdos y segundas oportunidades. A sus 39 años, el exjugador campeón con Honduras de El Progreso decidió volver del retiro para ponerse nuevamente la camiseta del club que lo vio nacer, en una apuesta marcada por la fe, la gratitud y el deseo de cerrar su carrera donde vivió sus momentos más gloriosos.

En entrevista exclusiva con Diario LA PRENSA, Cardona abrió su corazón y repasó los episodios más duros y significativos de su vida dentro y fuera de las canchas. Desde los motivos que lo llevaron a regresar al Honduras Progreso, pasando por el violento machetazo que lo mantuvo hospitalizado en el Mario Catarino Rivas, su detención por temas migratorios en Estados Unidos y las polémicas que lo han rodeado, el “Ñangui” habla sin filtros y con la sinceridad de quien siente que el fútbol le ha dado una nueva oportunidad.

Entrevista con Ñangui Cardona

¿Cómo está el "Ñangui" Cardona? ¿Qué ha sido de su vida tras brillar en el fútbol de Honduras en la década anterior? Muy agradecido con Dios de nuevo por esta bonita oportunidad que nos está dando el fútbol. Gracias a Elías Názar por esta nueva oportunidad. ¿Qué recuerdos tienes de segunda división? Andábamos un equipazo. Todos nos entendíamos, todos queríamos el mismo objetivo. Gracias a Dios logramos el objetivo de ascender a primera división. Luego enfrentamos a Olimpia en el primer partido, jugamos en Comayagua. Le ganamos, me recuerdo por la rapada. Eso lo hizo Leonardo Isaula. Gracias a Dios teníamos a un gran profesor como Wilmer Cruz. Con mucho respeto, era un loco de calidad, él sabía lo que quería, de él aprendimos mucho. Conmovido por los recuerdos Sí, muy feliz por quedar campeón en Liga Nacional. Incluso, el que formó el club fue Wilmer Cruz. Yo quería quedar campeón con Wilmer Cruz. El Honduras Progreso fue quien formó el equipo. ¿Qué recuerdos tiene del título en Liga Nacional? Lo bonito fue ir a Tegucigalpa y sacar ese resultado importante. La afición sabía que en casa éramos demasiados fuertes. Recuerdo todo lo bonito cuando nos coronamos campeones. Fue una bonita historia Había presión en el Micheletti por la final de vuelta. Incluso botaron el portón. Tanto así como presión no, yo escuchaba a la afición y me motivaba. Yo me motivaba mucho más, tenían un envión, estaban siempre presente.

Le ganaron a Pumas en Champions de Concacaf Sí, gracias a Dios se dio esa bonita oportunidad de representar al país. Gracias al pie que tiene Moncada con esos dos goles. Muy agradecido por todo lo que me ha dado el fútbol. Recuerdos con Ángel Tejeda y los colores de La H. Ángel Tejeda y Carlos Sánchez. Recuerdo que Carlos no quería cortarse el pelo, pero era una ley y tenía que cumplirse. Habían varios que cortaban el pelo: Carlos Discua, Wilmer Crisanto, Rubilio Castillo, Donis Escober, Donis Escober. ¿Estaban aislados de los jugadores grandes o los recibieron bien? No, ellos nos acobijaron para que entráramos en confianza. Siempre ellos nos apoyaron, muy agradecidos con ellos. ¿Qué le dijo el profesor Héctor Vargas, quien lo fichó para Marathón? ​​​​​Cuando me quedé sin contrato con Honduras Progreso me senté a negociar con Elías, pero no llegamos a ningún acuerdo. El profesor Héctor Vargas muy tranquilo me dijo que iba a hablar con la directiva de Marathón. Luego, hablé con Rolin Peña y Orinson Amaya. ¿Qué recuerdos tiene de Orinson Amaya? Yo estuve poco, pero tuve la oportunidad de él, siempre motivándolo a uno. Yo estaba diciendo que le echáramos las ganas. En Marathón estuvo poco tiempo, ¿qué pasó? Yo siempre he trabajado al cien por ciento. No entiendo por qué muy poca participación. Incluso, habían compañeros que me decían "No entiendo por qué no te meten a jugar". Yo seguía trabajando, nunca entendí por qué muy poca participación. Llegó la pandemia de la COVID, le tocó irse a Estados Unidos. Todo estaba parado, no estábamos generando dinero, ya me había separado con la mamá de mis hijos.

¿Cómo fue dejar el país? ¿Qué hiciste en Estados Unidos? Sí hice dinerito, estamos bien gracias a Dios. ¿Por qué estuviste preso? Estuve detenido. Fue migración que me agarró, no fue por ningún crimen. ¿Se dice que en Honduras estuviste preso? No, no estuve preso. Mencionan que sos conflictivo y que por ese motivo salieron varios del Honduras de El Progreso y le hiciste tiros a los colombianos La gente habla mucho. Yo siempre he sido claro. Yo si tengo que decirle algo a alguien lo digo, con comida de mis hijos no jueguen. ¿A qué se refiere Ñangui Cardona? Andar haciendo cosas fuera del fútbol. No venir acá, esto, no, no... Se dice que tenemos problemas con el alcohol. Yo me tomo una cerveza normal en casa como cualquier otro deportista. El hecho que nosotros seamos futboleros no quiere decir que no nos tomemos una cerveza. El año pasado te llevaron de emergencia al hospital por un brutal ataque a tu cuerpo. Eso fue un malentendido. No quiero entrar en detalles, ni tocar ese tema. Mucha gente se preocupo por usted, ¿estabas grave? Sí, porque perdí demasiada sangre, la herida fue muy profunda. Quedé como papel blanco, me desmayé dos veces. Pasé por una clínica y cuando volví en si y dije, ¿"para dónde vamos"? Me dicen que vamos para al Catarino, "¿qué vamos a hacer al Catarino?". Pero la atención fue muy buena. Yo llegué a las dos de la mañana al Catarino y a las nueve de la mañana ya estaba en el quirófano. Luego, llegó un muchacho más grave, me sacaron. No obstante, horas después me buscó un doctor, entró y preguntó, ¿quién es el del machetazo? Yo estaba consciente. ¿Cuántos días estuviste hospitalizado? Estuve como cuatro días. Llegué un jueves en la madrugada y salí el lunes por la tarde. ¿Qué pasaba por su mente en ese momento que estaba hospitalizado? Más que todo dolor porque fue una herida profunda y a la misma vez miraba a los demás muchachos en la sala y me daba tristeza. No es posible que un hospital como el Mario Catarino esté en un momento triste. Hablo por las demás personas. Me gustaría que le pusieras más atención. Yo entré al hospital y me dice un muchacho, "¿cómo está chele? ¿viene para el quirófano?". Yo le respondí, "ya vengo del quirófano, ya me operaron". Y él me respondió "¿En serio?, mire que yo tengo veintinueve días aquí y no me pueden operar". Yo me sentí mal, porque a mí operaron al día siguiente. Yo les dije: "Lo siento". ¿De qué te arrepentís? No me arrepiento de nada, no he hecho nada malo, estoy bien. Tal vez hubiese quedado con vida, pero sin el brazo. Lo que pasó conmigo es bueno para darlo testimonio en una iglesia. Ahora Dios te da la oportunidad de volver al fútbol. El Bayern lo fichó. Yo los conozco. Conozco al dueño, me llevo bien con él, me fui a buscar y me dio si le podía ayudar al equipo. ¿Quién lo llamó nuevamente a Honduras de El Progreso? Yo le dije a Elías para ver si podía venir a correr. Elías me dijo que iba a hablar con el profesor. Si usted puede correr puede estar en el equipo. Le doy gracias a Dios y al cuerpo técnico, porque volví al equipo. ¿Ya tenés contrato? Ya arreglé mi contrato, tengo una temporada. Me emociona porque es el equipo donde yo nací. La gente fue un factor fundamental. Sí estoy alegre porque he vuelto. Confío en Dios que haré las cosas de la mejor manera. Vamos a volver a primera división.