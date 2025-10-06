Octavos del Mundial Sub-20: definidos los cruces; histórica selección fue eliminada

Santiago, Chile.

Definidos. El Mundial Sub-20 de Chile ya conoce a las mejores 16 selecciones que disputarán los octavos de final, en donde una histórica sufrió una terrible eliminación; Estados Unidos y México conocieron a sus rivales en la siguiente ronda. La selección sub-20 de Ucrania, líder con 7 puntos del Grupo B, y la de España, que se ha clasificado desde el C como una de las mejores terceras, abrirán este martes la fase de octavos de final, que se extenderá hasta el 9 de octubre. Lideraron los 6 grupos de la versión 24 del torneo Japón, con una campaña perfecta de 9 puntos en el Grupo A, Ucrania (7 en el B), Marruecos con 6 en el C, Argentina con 9 en el D, Estados Unidos con 6 en el E y Colombia con 5 en el F.

Acompañaron a estos líderes desde el segundo puesto la anfitriona selección de Chile con 3 puntos en el A, Paraguay con 4 en el B, México con 5 en el C, Italia con 4 en el D, Sudáfrica con 6 en el E y Noruega con 5 en el F. La instancia que reúne a las dieciséis mejores selecciones se ha completado con cuatro que terminaron en el tercer puesto. La primera entre las mejores terceras fue Francia con 6 puntos en el E. Nigeria sacó 4 en el F, misma renta de Corea del Sur en B y España en el C. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. Con esto, España y Ucrania abrirán los octavos de final este martes, mientras que Chile se medirá a México. Ya el miércoles se enfrentan Colombia vs Sudáfrica, Argentina vs Nigeria, Paraguay vs Noruega y Japón vs Francia. La fase cierra el jueves 9 de octubre con los partidos de Estados Unidos vs Italia y Marruecos vs Corea del Sur. En esta fase no estará una de las siempre favoritas de la Copa del Mundo. Brasil sufrió una eliminación histórica luego de quedar última en el Grupo C con apenas 1 punto; el encasillado lo lideraron Marruecos con 6, México 5 y España 4.

Octavos de final del Mundial Sub-20: días y horarios