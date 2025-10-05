  1. Inicio
Pichichi LaLiga: Lewandowski falló y Mbappé no perdonó; así quedó la tabla

Mbappé no perdonó y Lewandowski sufrió revés: así marcha la tabla de goleadores de LaLiga EA Sports; sorpresas en la cima.

Tras la jornada 8, así marcha la tabla de goleadores de la Liga Española 2025-2026.
19. Rafa Mir (Elche) -- El delantero se ha quedado con 3 anotaciones en lo que va de LaLiga. No marcó en la derrota de su equipo ante el Alavés (3-1).
18. Adrián Liso (Getafe) -- El español también se va quedando atrás y cuenta con sus 3 goles.
17. Hugo Duro (Valencia) -- Tras ocho partidos en LaLiga EA Sports 2025-2026 tiene solo 3 dianas.
16. Danjuma (Valencia) -- Se une a la lista tras alcanzar las 3 anotaciones luego de 8 jornadas.
15. Buchanan (Villarreal) -- El canadiense se ha quedado estancado con 3 tantos. No anotó en la derrota ante el Real Madrid en la jornada 8.
14. Arda Güler (Real Madrid) -- El juvenil turco también se fue en blanco y se ha quedado con sus 3 dianas en lo que va de LaLiga.
13. Raphinha (Barcelona) -- El brasileño se encuentra lesionado y hasta el momento había acumulado 3 tantos.
Pere Milla (Espanyol) -- El extremo izquierdo español suma 3 goles en la Liga Española 2025-2026. Se fue en blanco en la jornada 8.
11. Cucho Hernández (Betis) -- También lleva 3 anotaciones en lo que va de la Liga Española.
10. André Silva (Elche) -- El delantero ha marcado 3 goles en la Liga Española 2025-2026.
9. Vedat Muriqi (Mallorca) - El delantero kosovar suma 4 goles tras 8 jornadas de LaLiga.
8. Iván Romero (Levante) - El delantero español acumula 4 goles en lo que va de la Liga Española 2025-2026.
7. Robert Lewandowski (Barcelona) -- El polaco erró un lanzamiento penal ante el Sevvilla y se fue en blanco en la jornada 8. Se quedó estancado con 4 anotaciones.
6. Ferran Torres (Barcelona) -- El delantero también se ha quedado estancado con 4 goles. Sumó minutos ante el Sevilla en la jornada 8, pero no pudo marcar.

5. Borja Iglesias (Celta de Vigo) -- No anotó en el empate 1-1 de su equipo este domingo ante el Celta de Vigo, pero se mantiene en la lucha con 4 anotaciones.
4. Etta Eyong (Levante) -- El camerunés-francés es una de las sorpresas en el TOP y lleva 5 goles en la Liga Española 2025-2026.
Vinicius Júnior (Real Madrid) -- El brasileño marcó un doblete contra Villarreal y llegó a 5 goles en lo que va de LaLiga.
2. Julián Álvarez (Atlético de Madrid) -- El atacante argentino no pudo mantener su racha en Balaídos ante el Celta y se queda con 6 goles en la Liga Española 2025-2026.
1. Kylian Mbappé (Real Madrid) -- El delantero francés marcó por quinta jornada consecutiva para aumentar su ventaja al frente de la clasificación de LaLiga EA Sports tras la disputa de la octava jornada.
Mbappé, que cerró la victoria de su equipo ante el Villarreal (3-1), 9 nueve tantos y lidera la tabla de goleadores en lo que va de LaLiga EA Sports 2025.
Así marcha la tabla de goleadores de la Liga Española tras ocho jornadas disputadas.

