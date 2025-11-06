Costa Rica sufre dura derrota y se complica en el Mundial Sub-17: ¿qué ocupa?

Qatar.

La Selección de Costa Rica perdió este jueves 1-0 ante Senegal en el Mundial Sub-17 masculino que se disputa en Qatar y se reducen sus opciones para clasificar a los dieciseisavos de final ante Croacia, líder del Grupo C, en la última jornada. Los costarricenses cayeron con un solitario gol de Alwaly Cámara en el minuto 8 y redujeron mucho sus opciones de alcanzar las eliminatorias a la siguiente ronda de manera directa.

El equipo tico suma sólo un punto en todo el campeonato y disputará la última jornada partiendo como tercero, ante una Croacia que es líder con 4 puntos, sin ninguna derrota. En el otro encuentro del Grupo C, la mencionada Croacia superó por goleada 3-0 a Emiratos Árabes Unidos y se colocó como líder provisional en uno de los grupos más abiertos del torneo.

Previo a este partido, Costa Rica había conseguido un empate 1-1 ante Emiratos Árabes Unidos, resultado que había generado expectativas entre los aficionados al evidenciar buen desempeño en la cancha. Sin embargo, el punto conseguido no fue suficiente para enfrentar con tranquilidad el duelo contra los senegaleses, rival que se mostró sólido y técnico.

¿Qué necesita Costa Rica para clasificar a 16avos?

El próximo compromiso de los juveniles costarricenses será frente a Croacia, un partido crucial que definirá sus opciones de avanzar en el Mundial Sub-17. Para seguir con posibilidades de clasificación, Costa Rica deberá sumar una victoria y esperar resultados favorables en los otros grupos para buscar oportunidades como mejor tercero.

Derrota de Costa Rica ante Senegal por la mínima. 🇸🇳 #U17WC pic.twitter.com/szvNoMX2HF — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) November 6, 2025

En concreto, para clasificar a la próxima ronda, la Tricolor juvenil necesita ganar ante Croacia y que Senegal no consiga una victoria contra Emiratos Árabes Unidos en su último juego. En caso de empate de puntos, los ticos deberán mejorar su diferencia de goles, un aspecto clave que puede marcar la diferencia en esta etapa del torneo. Con esta caída de los ticos, ya todas las selecciones de Centroamérica en la justa mundialista conocieron la derrota, lamentablemente. Brasil le endosó una paliza horrible de 7-0 a Honduras y Corea del Norte abatió 5-0 a El Salvador, mientras que Panamá fue goleada 4-1 por Irlanda.