Mundial Sub-17: Selecciones de Concacaf defraudan, centroamericanas goleadas y solo dos ganaron

De las 8 selecciones de la Concacaf que están en el Mundial Sub-17 de Qatar 2025 solo dos lograron triunfar en la primera jornada y cuatro recibieron goleadas. México decepcionó.
La Selección de Honduras se estrenó en el Mundial Sub-17 de Qatar 2025 con humillante derrota por goleada 7-0 contra Brasil que superó en todas las líneas a los juveniles catrachos.
El 7-0 de Brasil contra Honduras fue la mayor goleada de una selección de la Concacaf en la primera jornada del Mundial Sub-17 de Qatar 2025.
Costa Rica debutó en el Mundial Sub-17 de Qatar 2025 con un empate 1-1 contra Emiratos Árabes Unidos, en el partido que dio el pistolazo de salida en el Grupo C de la justa mundialista juvenil.
La Selección de Costa Rica tuvo que venir de atrás para sacar un resultado positivo en la jornada 1 del Mundial Sub-17 de Qatar, pese a jugar con un hombre menos por casi una hora. Nick Bennette marcó el gol que dio el punto valioso a los ticos.
El Grupo F dejó una derrota inesperada para México, que cayó 2-1 ante Corea del Sur en su debut en el Mundial Sub-17 de Qatar 2025. ¡El Tri fue de las decepciones en la primera jornada!
La selección mexicana se mostró imprecisa en ambas áreas: el equipo de Concacaf estuvo inseguro en defensa y poco eficaz en ataque. Su rival, más ordenado y oportuno, aprovechó las ocasiones para debutar con triunfo.
Haití fue apaleada por Egipto que ganó el partido con un contundente 4-1, dejando a la selección de Concacaf contra las cuerdas en el Grupo E.
Los haitianos arrancaron de la peor forma en la Copa del Mundo juvenil, en el primer tiempo del partido ya habían recibido tres goles contra los farraones.
La Selección de El Salvador comenzó con el pie izquierdo su aventura en el Mundial Sub-17 de Qatar 2025 tras recibir una dura goleada 5-0 ante Corea del Norte.
El panorama más complicado apunta a ser para El Salvador, que tras no sacar un resultado positivo ante Corea del Norte, deberán remar contra corriente en sus dos juegos finales de la fase de grupos ante Colombia y Alemania, respectivamente. ¡Nada fácil!
Panamá perdió con claridad ante Irlanda por 4-1, en un partido en el que los centroamericanos pagaron su falta de contundencia en ambas áreas. Una mala primera parte fue una losa para el equipo del argentino Leonardo Pipino, que consiguió marcar su único gol en el minuto 89, obra de Moisés Richards.
La Selección de Panamá tuvo su peor debut en el Mundial Sub-17 de Qatar 2025 ante un rival que supo aprovechar sus oportunidades y mantener una orden en todas sus líneas, pese a mantener la ventaja desde temprano en el marcador.
Estados Unidos dio la cara por la Concacaf y venció 1-0 a Burkina Faso en el Grupo I en su estreno en el Mundial Sub-17 de Qatar 2025.
Cavan Sullivan anotó el único gol del encuentro al minuto 79 con un remate de zurda dentro del área chica, asegurando los tres puntos para el conjunto estadounidense.
Canadá fue la otra selección victoriosa de la Concacaf. Los de la Hoja de Maple debutaron en el Mundial Sub-17 de Qatar con un triunfo 2-1 sobre Uganda.
La Selección de Canadá tuvo que remontar para sacar los tres puntos. Los africanos se adelantaron en la primera parte, pero en los últimos minutos marcaron Elijah Roche y Marius Aiyenero para la victoria canadiense.
Los resultados del primer día del Mundial Sub-17 de Qatar 2025.
Los resultados del segundo día del Mundial Sub-17 de Qatar 2025.
Los resultados del tercer día del Mundial Sub-17 de Qatar 2025.