Mundial Sub-17: Primeras clasificadas a dieciseisavos y primeras eliminadas

La segunda jornada de la fase de grupos del Mundial Sub-17 de Qatar 2025 dio inicio este jueves 6 de noviembre y ya se conocen las primeras selecciones clasificadas a los dieciseisavos de final y también las primeras eliminadas.

ARGENTINA CLASIFICA Y LA PRIMERA ELIMINADA

La Selección Argentina aseguró su boleto a los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 de Qatar 2025 tras vencer este jueves por la mínima (1-0) a Túnez y se colocó como líder en solitario del Grupo D, en el que es la única con dos triunfos.

Los argentinos, dirigidos por Diego Placente, no la tuvieron fácil contra Túnez y sacaron la victoria gracias a un gol en el minuto 67 de Miguel Jainikoski, quien volvió a ser el hombre revulsivo de la Albiceleste, como lo fue frente a Bélgica. Entró de cambio y a los nueves minutos de estar en la cancha anotó.

Argentina se afianzó en lo más alto de la tabla de posiciones del Grupo D con seis puntos y dejó sellada su clasificación a la próxima ronda de la Copa del Mundo juvenil, prácticamente avanzará como primera de su zona. En el otro partido del grupo, Fiyi, una de las debutantes, se convirtió en la primera selección eliminada del Mundial Sub-17 de Qatar 2025 luego de sufrir una abultada goleada de 7-0 contra Bélgica, que logró su primer triunfo del campeonato. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. El jugador Rene Mitongo fue la figura del partido, se despachó con un póker de goles (cuatro tantos). Los europeos tomaron el control del partido desde el principio, anotando dos goles en los primeros nueve minutos gracias a un tiro libre de Noah Fernandez y un remate de Pablo Capilla Rivera. Loic Álvarez marcó el otro gol con una brillante jugada individual.

Es la segunda paliza que encaja Fiyi, ha recibido 13 goles en dos partidos luego de cae 6-0 en su debut contra Túnez y ya está eliminada del Mundial Sub-17 de Qatar 2025. En la última jornada, Argentina enfrentará a Fiyi y Bélgica y Túnez se disputarán el segundo puesto del Grupo D.

PORTUGAL AVANZA SIN PROBLEMAS

Portugal se mantuvo intratable con una nueva goleada para clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 de Qatar 2025. Los lusos aplastaron 6-0 a una Marruecos que queda prácticamente eliminada.

La selección portuguesa llegó a seis puntos en el Grupo B, le saca dos de ventaja a Japón que tiene 4 tras empatar 0-0 contra Nueva Caledonia, que hizo historia al sumar su prime punto del torneo. Los marroquíes en el fondo sin nada.

ITALIA, LA OTRA CLASIFICADA

En actividad del Grupo A, la Selección de Italia le endosó un 0-4 contundente a Bolivia y aseguró su presencia en los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 de Qatar 2025. Segunda victoria de la Azzurra juvenil para sumar 6 puntos en el liderato del grupo, dos más que Sudáfrica que igualó 1-1 ante Qatar, que tiene una unidad. Los bolivianos dijeron prácticamente adiós al torneo, están virtualmente eliminados sin puntos.

COSTA RICA SE COMPLICA

En el Grupo C a pelea por clasificar está apretada. Croacia acumuló su primer triunfo tras golear 0-3 a Emiratos Árabes Unidos y Costa Rica encajó su primera derrota luego de caer 1-0 contra Senegal. Los croatas lideran el grupo con cuatro puntos, empatados con Senegal. Costa Rica y Emiratos Árabes Unidos también están emparejados con un punto en los últimos lugares.

Derrota de Costa Rica ante Senegal por la mínima. 🇸🇳 #U17WC pic.twitter.com/szvNoMX2HF — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) November 6, 2025

Los ticos se jugarán la clasificación en la última jornada contra Croacia, lo mismo que los árabes frente a los senegaleses. Estos partidos serán el domingo 9 de noviembre.

RESULTADOS DEL DÍA JUEVES 6 DE NOVIEMBRE: Bolivia 0-4 Italia (Grupo A)

