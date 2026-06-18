Desastre en la portería: error del arquero condena a Corea y favorece al Tri

La Selección de fútbol de México se adelanta 1-0 ante Selección de fútbol de Corea del Sur en su segundo partido del Mundial 2026, en un duelo disputado en el Estadio Guadalajara que mantiene al Tri con ventaja parcial en un encuentro clave del Grupo A.
El gol llegó gracias a Luis Romo, quien aprovechó un grave error del guardameta surcoreano en el arranque del segundo tiempo. Un balón suelto dentro del área terminó siendo capitalizado por el mediocampista mexicano para abrir el marcador al minuto 49.
La jugada se originó tras una acción aparentemente controlada por el arquero asiático, pero el rebote dejó el balón servido para Romo, que no perdonó y definió con rapidez para desatar la celebración del conjunto mexicano y su afición.
Durante la primera mitad, Corea del Sur había mostrado mayor control del ritmo y posesión del balón, aunque sin la contundencia necesaria para reflejarlo en el marcador. México, por su parte, resistió ordenado y esperó su oportunidad en transiciones.
Con esta ventaja parcial, el Tri toma impulso en un partido que puede ser determinante en sus aspiraciones dentro del grupo , especialmente considerando que ambos equipos llegaron tras debutar con victoria en la jornada anterior del torneo.
El encuentro mantiene la tensión en aumento, con Corea del Sur obligada a adelantar líneas en busca del empate, mientras México intenta gestionar la ventaja y aprovechar los espacios que deje el conjunto asiático en defensa.