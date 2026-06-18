Desastre en la portería: error del arquero condena a Corea y favorece al Tri

México.

La Selección de fútbol de México se adelanta 1-0 ante Selección de fútbol de Corea del Sur en su segundo partido del Mundial 2026, en un duelo disputado en el Estadio Guadalajara que mantiene al Tri con ventaja parcial en un encuentro clave del Grupo A. El gol llegó gracias a Luis Romo, quien aprovechó un grave error del guardameta surcoreano en el arranque del segundo tiempo. Un balón suelto dentro del área terminó siendo capitalizado por el mediocampista mexicano para abrir el marcador al minuto 49.

La jugada se originó tras una acción aparentemente controlada por el arquero asiático, pero el rebote dejó el balón servido para Romo, que no perdonó y definió con rapidez para desatar la celebración del conjunto mexicano y su afición.