Depay hace historia en triunfo sufrido de Países Bajos rumbo al Mundial 2026

Lituania.

La selección de los Países Bajos tomó impulso hacia el Mundial 2026 con una victoria sobre Lituania (2-3) marcada por la actuación de Memphis Depay, autor de un doblete que dio tres puntos a su equipo y con el que firmó un registro hasta ahora nunca visto en su país: alcanzó los 52 tantos, superó a Robin van Persie y se convirtió en el máximo goleador de la historia del combinado neerlandés. A Depay se le caen los goles de los bolsillos en esta fase de clasificación. Acumula cinco (uno a Finlandia y dos a Malta y a Lituania), se divierte sobre el terreno de juego y es un jugador clave para su selección. Y, este domingo, lo fue más que nunca, con un par de dianas con las que Países Bajos se colocó líder del grupo G tres puntos por delante de Polonia.

Con dos victorias (0-2 ante Finlandia y 8-0 a Malta) y un empate (1-1 con Polonia), los hombres dirigidos por Ronald Koeman se enfrentaron a un duelo clave para dejar fuera de juego a un rival. Lituania, a priori candidata a poco, aspiraba a meterse en la pelea por la segunda plaza. Con cuatro encuentros a sus espaldas antes del pitido inicial y con una cosecha paupérrima (3 puntos de 12 posibles), se encontraba ante su última oportunidad para mantenerse con vida. Sin Frenkie de Jong, lesionado en la víspera, Koeman colocó a Jerdy Schouten para dirigir el destino de sus compañeros. No fue el único cambio respecto al choque frente a Polonia. También salieron de la alineación Ryan Gravenberch, Xavi Simons, Jean Paul van Hecke y Micky van de Ven para dar entrada a Stefan de Vrij, Nathan Aké, Quinten Timber y Donyell Malen.

Koeman dio un giro en su alineación para combatir la falta de contundencia que vivió su equipo ante Polonia. Y, en la primera parte, durante la primera media hora, todo salió a la perfección para los Países Bajos. Dominó sin fisuras a Lituania y con un tanto muy simbólico de Depay se adelantó en el marcador a los 12 minutos. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. El delantero del Corinthias remató un centro de Cody Gakpo desde la banda izquierda para marcar de volea a la red su tanto número 51 con la selección neerlandesa. Superó a Robin van Persie, que se retiró con 50 dianas, y se convirtió en el máximo goleador de la historia de su selección. Su alegría contagió a sus compañeros, que no mucho después, a la media hora, celebró el segundo, obra de Timber, que no desaprovechó una carambola defensiva de la zaga lituana para adelantar a su equipo. Entonces, la luz se apagó para los jugadores de Koeman. De repente, se hizo de noche y sufrieron un bajón tremendo hasta el descanso que no desaprovechó Lituania, que empató el duelo con dos tantos de Gvidas Gineitis y Edvinas Girdvainis. El primero, recortó distancias con un zurdazo desde el borde del área; el segundo, igualó el marcador de cabeza, con un remate a la salida de una falta lanzada por el mismo Gineitis.

En un momento, los Países Bajos perdieron una ventaja que parecía definitiva y Koeman apenas esperó un cuarto de hora para mover el banquillo. Entraron Van de Ven, Jurriën Timber y Sem Steijn. Se marcharon Aké, De Vrij y Reijnders. Y a los dos minutos, Depay, con un cabezazo ajustado, desniveló de nuevo el choque y volvió a erigirse como el gran protagonista del duelo. Antes de su inicio, todos los focos apuntaban a su figura. Se esperaba que marcara un tanto para superar a Van Persie y firmar un récord histórico. Depay no respondió con un gol, lo hizo con dos. Y Países Bajos, que aún pudo aumentar su renta con un disparo al larguero de Gakpo, se llevó tres puntos gracias a la actuación del atacante del Corinthias, decisivo en el grupo G que lidera su equipo con 10 puntos de 12 posibles y con el sello de un hombre que ya suma cinco tantos en la fase de clasificación. Depay sonríe, Países Bajos se acerca al Mundial.

FICHA TÉCNICA: