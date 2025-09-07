Mbappé es contundente y elige al ganador del Balón de Oro; esto dijo de Yamal

El próximo ganador del Balón de Oro se conocerá el lunes 22 de septiembre y todas las figuras actuales del fútbol ya están dando su opinión y dando su top para quedarse con el máximo galardón para los jugadores. El último en hacerlo ha sido Kylian Mbappé después de ser el anotador el pasado viernes ante Ucrania.
El jugador del Real Madrid ha sido claro con sus candidatos a ganarlo y sorprendió a los seguidores con lo que dijo de Lamine Yamal. El francés asegura que si pudiera, él mismo le entregaría el premio a su favorito.
Mbappé no se ha colocado dentro de los favoritos, pero a los que ha nombrado los conoce muy bien, siendo unos sus ex compañeros en el París Saint Germain y el juvenil y estrella del Barcelona, Lamine Yamal.
Durante una entrevista reciente, Mbappé no dudó en postular a su principal favorito para ganar el premio: Ousmane Dembélé, su compañero en la selección francesa. “Espero que gane Dembélé. Lo apoyé desde el principio. Creo que era natural que lo apoyara. Después, ya veremos cómo va, porque no depende de nosotros. Si dependiera solo de mí, se lo llevaría hasta su casa”, expresó Mbappé con una sonrisa.
El delantero también tuvo palabras de elogio para Achraf Hakimi, su excompañero en el París Saint Germain, a quien ubicó en el segundo lugar de su ranking personal. “También espero que Achraf tenga una buena clasificación. Será fantástico para los defensas, demostrarles que el fútbol es de todas las posiciones. Tuvo una temporada histórica”, comentó con admiración por el lateral marroquí.
Para cerrar, Mbappé se refirió al joven talento del Barcelona, Lamine Yamal, aunque con cierta reserva. “Tercero, Lamine Yamal, pero del Barcelona no se puede decir nada, pero es muy buen jugador”, dijo entre risas el delantero del Real Madrid.
El nuevo ganador del Balón de Oro se conocerá el lunes 22 de septiembre, en una ceremonia que se celebrará en el Théâtre du Châtelet de París. Tal como sucedió el año pasado cuando Rodri Hernández se llevó el premio que muchos creían destinado a Vinicius Junior, todo puede pasar en la edición 2024-25.