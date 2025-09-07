Mbappé es contundente y elige al ganador del Balón de Oro; esto dijo de Yamal

París, Francia.

El próximo ganador del Balón de Oro se conocerá el lunes 22 de septiembre y todas las figuras actuales del fútbol ya están dando su opinión y dando su top para quedarse con el máximo galardón para los jugadores. El último en hacerlo ha sido Kylian Mbappé después de ser el anotador el pasado viernes ante Ucrania.

El jugador del Real Madrid ha sido claro con sus candidatos a ganarlo y sorprendió a los seguidores con lo que dijo de Lamine Yamal. El francés asegura que si pudiera, él mismo le entregaría el premio a su favorito.

Mbappé no se ha colocado dentro de los favoritos, pero a los que ha nombrado los conoce muy bien, siendo unos sus ex compañeros en el París Saint Germain y el juvenil y estrella del Barcelona, Lamine Yamal.