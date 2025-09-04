"70 mujeres": destapan motivo del escándalo entre Yamal y Nicki Nicole

La vida amorosa de Lamine Yamal ha sido el centro de muchos comentarios en las últimas y luego de la última acción del futbolista, crecieron los rumores sobre una posible ruptura.
Hace unos días, el juvenil del Barcelona confirmó mediante sus historias de Instagram su relación con la cantante argentina Nicki Nicole.
En dichas fotos, ambos estaban en una cena romántica y el jugador las subió a su Instagram para felicitarla por su cumpleaños.
Antes ya habían sido fotografiados paseando por Mónaco y compartiendo momentos en Ibiza, por lo que los rumores de una posible relación cada vez iban creciendo más.
Fue hasta el pasado 25 de agosto, cuando Yamal decidió poner fin a todos esos rumores. Sin embargo, desde España apuntan a una crisis de la pareja y han explicado el motivo.
Todo habría comenzado desde la eliminación de todas las fotos en las que Lamine Yamal y Nicki Nicole posaban juntos. Así como también, la foto de perfil del jugador y dejando en su biografía el distintivo “LY10” y el mensaje “God bless me”.
De la Fuente pidió esta semana a la prensa que se centre en lo que el futbolista del Barcelona hace en los terrenos de juego gracias a su profesionalidad y las horas de trabajo fuera y no en polémicas, como su fiesta de cumpleaños o la relación con la cantante argentina Nicki Nicole. El futbolista ha respondido sobre las polémicas en las que ha estado envuelto.
“Últimamente se habla más de lo que hago fuera del campo que de lo que hago en él. Pero hablan de mí por lo que hago en el terreno de juego. Si jugara en Mataró, mi fiesta de cumpleaños no tendría ese impacto. No me importa lo que diga la gente", contestó
Y añadió: "He entendido que todo lo que pasa en mi vida será comentado, y que muchas cosas son inventadas. No me afecta demasiado. Como dije el día de mi renovación, para lo bueno y para lo malo, solo escucho a mi círculo, que son los que realmente saben las cosas y lo que importa".
"Eso me favorece y me ayuda mucho, porque nunca verás a Lamine triste o feliz por algo que alguien más haya dicho. Sigo mi camino y mi mentalidad, y creo que eso es lo que me ha traído hasta aquí”, agregaba.
Sin embargo, su nombre no deja de estar fuera de los reflectores y desde España han revelado más detalles sobre la posible crisis entre la mediática pareja.
Se trata de Jordi Martin, el periodista y paparazzi español, recordado por revelar con más detalles la separación entre Shakira y Gerard Piqué.
El paparazzi ha explicado lo que ha sucedido entre ambos y ha destapado que habría una fiesta de por medio. “Hace unos días nos enteramos que Nicki Nicole ya estaba conviviendo en la casa del futbolista en Barcelona. Pero es que la cantante se ha ido a la Argentina. ¿Y qué ha hecho el futbolista mientras la cantante se ha ido a la Argentina? Pues escaparse”, contaba en sus redes sociales.
“Escaparse con sus amiguitos a Sevilla, a Marbella, y disfrutar de la noche andaluza. ¿Qué hacen Lamine Yamal y sus amigos? Vuelven a contratar, a pedir, para esa fiesta privada a muchas chicas. Muchas, muchas chicas. Cuando digo muchas, es que yo he fotografiado a Lamine Yamal en fiestas con muchas chicas", agregaba.
"La última vez que fotografié a Lamine Yamal en una de sus fiestas en Barcelona había 70 chicas. ¿Cómo le sentarán a Nicki Nicole todas estas informaciones?“, se preguntó el reconocido paparazzi.
De momento, ni Lamine Yamal ni Nicki Nicole se han pronunciado sobre una posible ruptura y sus seguidores ya apuntan que habría una crisis en la pareja.