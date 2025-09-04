"70 mujeres": destapan motivo del escándalo entre Yamal y Nicki Nicole

De la Fuente pidió esta semana a la prensa que se centre en lo que el futbolista del Barcelona hace en los terrenos de juego gracias a su profesionalidad y las horas de trabajo fuera y no en polémicas, como su fiesta de cumpleaños o la relación con la cantante argentina Nicki Nicole. El futbolista ha respondido sobre las polémicas en las que ha estado envuelto.