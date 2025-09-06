Raphinha hace fuerte denuncia: el gesto que desató su enfado en Francia

Uno de los jugadores más influyentes e importantes del Barcelona y de la Selección Brasileña vivió un momento de incomodidad en Disney Landia de Paris.
Raphinha, quien en muchas ocasiones se ha mostrado muy cercano a su familia, decidió disfrutar de un merecido descanso junto a los suyos en un parque temático.
El extremo brasileño compartió con su hijo y su esposa un día de diversión, buscando crear recuerdos felices como cualquier otra familia.
Sin embargo, lo que prometía ser una jornada inolvidable de alegría se transformó en una experiencia amarga que ha generado polémica en redes sociales.
Según narró el propio Raphinha, vivió un episodio que calificó como racismo en contra de su hijo, lo que ha encendido las alarmas entre sus seguidores.
En un video publicado en su cuenta de Instagram, se observa cómo el niño del futbolista intenta acercarse a uno de los personajes disfrazados del parque, sin recibir ningún tipo de atención.
La grabación también muestra cómo algunos familiares tratan de mediar la situación para que el niño pudiera tener la misma experiencia que los otros pequeños.
“Sus empleados son una vergüenza. No deberían tratar así a la gente, y menos a un niño. Deberían hacer felices a los niños, no menospreciarlos”, escribió el futbolista en sus redes sociales, apuntó el brasileño.
El video rápidamente se viralizó, generando indignación y críticas hacia el parque, mientras los seguidores del jugador pedían explicaciones.
“Entiendo el agotamiento de quienes trabajan en esto, pero ¿por qué abrazaron a todos los niños blancos y a mi hijo no?“, preguntó el atleta, declaró.
Diversas personalidades del deporte y del entretenimiento han mostrado su apoyo a Raphinha, solidarizándose con la situación vivida por su hijo.
“Prefiero decir que fue desprecio, por no decir nada más. Son una vergüenza. Solo quería un saludo y un abrazo. Por suerte para ustedes, no lo entiende”, concluyó el jugador, compartiendo el video del niño siendo ignorado por el personaje.
El mensaje del jugador tocó a varias personas que se sintieron identificadas o conmovidas por la experiencia de la familia.
Ante la ola de críticas, el parque no ha emitido aún una declaración oficial, aunque sus redes sociales se han visto inundadas por comentarios negativos.
Este incidente ha abierto un debate necesario sobre la inclusión, el respeto y la sensibilidad en espacios públicos destinados al entretenimiento familiar.