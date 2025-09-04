Vuelven a un Mundial y su presidente decreta feriado nacional

Paraguay.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, decretó feriado este viernes para celebrar la clasificación de la selección de fútbol de su país al Mundial del 2026 tras igualar 0-0 con Ecuador en el estadio asunceno Defensores del Chaco en las eliminatorias suramericanas.

"Tuvieron que pasar 16 años de nuestra última clasificación... 16 años sin escuchar nuestro himno en un Mundial. Gracias Albirroja! Hoy la Albirroja volvió. Volvió con alma, corazón y toda la garra guaraní", afirmó el mandatario en su cuenta en X.

"Este es un sueño cumplido para todos los paraguayos y por eso MAÑANA ES FERIADO, para que todos los paraguayos celebremos juntos! ¡Volvimos al Mundial y lo festejamos todos", exclamó.