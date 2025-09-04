Vuelven a un Mundial y su presidente decreta feriado nacional

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, decretó feriado este viernes para celebrar la clasificación de la selección de fútbol de su país al Mundial del 2026 tras igualar 0-0 con Ecuador en el estadio asunceno Defensores del Chaco en las eliminatorias suramericanas.
"Tuvieron que pasar 16 años de nuestra última clasificación... 16 años sin escuchar nuestro himno en un Mundial. Gracias Albirroja! Hoy la Albirroja volvió. Volvió con alma, corazón y toda la garra guaraní", afirmó el mandatario en su cuenta en X.
"Este es un sueño cumplido para todos los paraguayos y por eso MAÑANA ES FERIADO, para que todos los paraguayos celebremos juntos! ¡Volvimos al Mundial y lo festejamos todos", exclamó.
Una ley promulgada esta semana permite al mandatario declarar hasta tres festivos por año para celebrar ocasiones especiales.
La selección de Paraguay aseguró su clasificación directa al Mundial 2026, 15 años después de su última participación en Sudáfrica 2010.
Con la igualdad, la Albirroja, al mando del técnico argentino Gustavo Alfaro, alcanzó los 25 puntos en la tabla de posiciones para sentenciar su regreso al mundial de Estados Unidos, Canadá y México.
En la última fecha de las eliminatorias Paraguay visitará el próximo martes al antepenúltimo Perú en el estadio Nacional de Lima, mientras que Ecuador recibirá en la ciudad de Guayaquil a Argentina, líder absoluto e indestronable de las eliminatoria con 38 puntos.
FICHA TÉNICA DEL PARAGUAY VS ECUADOR
0. Paraguay: Roberto Fernández, Omar Alderete, Juan José Cáceres, Junior Alonso, Ramón Sosa (76, Alejandro Romero Gamarra), Diego Gómez, Antonio Sanabria (m.84, Alex Arce), Miguel Almirón, Andrés Cubas, Gustavo Gómez, Ronaldo Martínez (m.60, Matías Galarza).
Seleccionador: Gustavo Alfaro
0. Ecuador: 1 Hernán Galíndez; 3 Piero Hincapié, 4 Joel Ordóñez, 5 Jordy Alcivar, 6 Willian Pacho, 7 Pervis Estupiñán (m.84, Felix Torres), 10 Kendry Páez (m.69, Gonzalo Plata), 13 Enner Valencia (m.69, Kevin Rodriguez), 15 Pedro Vite (m.91 Patrick Mercado), 17 Ángelo Preciado, 20 Nilson Angulo (m.84, Alan Minda).
Seleccionador: Sebastián Beccacece.
Incidencias: Partido de la decimoséptima y penúltima jornada de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026 jugado en el estadio Defensores del Chaco.