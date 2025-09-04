Llanto de Messi, 'regalo' al argentino, despedida y Antonela causó revuelo

Con doblete de Messi, Argentina goleó por 3-0 a Venezuela en la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericana. El capitán se despidió de un partido oficial en su país de la mejor manera.
No podía ser de otra manera. Frente a las 85.000 personas que colmaron el Estadio Monumental de Buenos Aires para arropar a Messi en su último partido como local en unas eliminatorias mundialistas.
Un espectacular ambiente se vivió en el Monumental para despedir de la mejor manera a su leyenda.
Desde que saltó al terreno de juego, las lágrimas invadieron al argentino que se despidió con la Selección en partidos eliminatorios.
El argentino no pudo evitar las lágrimas tras ser homenajeado antes, durante y después del partido ante Venezuela.
Asimismo, sus hijos: Thiago, Mateo y Ciro estuvieron esperando a su padre en el túnel para acompañarlo en el terreno de juego en su último juego en su país.
Fueron muchas las emociones que vivió Lionel Messi. El argentino vivió una despedida soñada en su último partido oficial como local con la selección argentina, que conmovió hasta las lágrimas al astro entre demostraciones de amor constante del público y la compañía de su familia.
Ante la mirada de Antonela, a emoción se apoderó del máximo goleador de la selección argentina: apenas pisó el césped para la entrada en calor, intentó sin éxito contener las lágrimas.
Aferrado a sus hijos durante el himno nacional argentino, pareció verse sobrepasado por el canto ensordecedor de miles y miles de argentinos. Antonela no pudo ocultar su emoción al ver a los amores de su vida.
La esposa del astro argentino causó revuelo con su presencia en el Monumental.
En la cancha, también sus compañeros le dieron un cálido abrazo para despedirlo de la mejor manera.
Y la fiesta llegó antes del descanso, con un justo regalo. Julián Álvarez cedió una chance inmejorable de frente al arco para que Messi pudiera anotar el 1-0 al minuto 39.
Julián tuvo un gran gesto con el argentino para poder abrir el marcador en una noche especial para Messi.
El 2-0 para el equipo local llegó, por enésima vez en los veinte años de su carrera celeste y blanca, gracias a una genialidad del capitán, cuando cobró rápidamente una falta para habilitar a Nicolás González, que desbordó y conectó su centro con la cabeza de Lautaro Martínez.
A los 80 minutos, tras otra cesión ante un arco casi vacío, esta vez de Thiago Almada, Messi gritó el 3-0, segundo de su cuenta personal, para delirio de la hinchada, que volvió a corear su nombre y agregó gestos de reverencia.
Minutos antes del pitido final, el público solo se dedicó a corear su nombre además de mencionar el próximo desafío del equipo del entrenador Lionel Scaloni, al cantar "el que no salta, no va al Mundial".
Una ovación eterna, los abrazos de sus compañeros de equipo y espectaculares fuegos de artificio arroparon a Messi en uno de los primeros cierres de su inigualable carrera futbolística.
Las reacciones de Scaloni tras la noche mágica de Lionel Messi, con su doblete y liderando la goleada de Argentina ante Venezuela.
Lionel Messi se terminó despidiendo ante su público. Lo homenajearon antes, durante y post partido.
El jugador del Inter Miami les aplaudió a miles de personas que llegaron para apoyar a la Albiceleste.
Lionel Messi fue arropado en uno de los primeros cierres de su gran carrera futbolística