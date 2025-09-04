Tabla Eliminatorias Sudamericanas: tres nuevas clasificadas y otra eliminada

¡Nuevas clasificadas! La jornada 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá finalizó este jueves 4 de septiembre y ya se conocen a tres nuevas selecciones que tienen su boleto a la Copa del Mundo.
La Selección de Argentina, ya con su pase desde hace varias jornadas, goleó por 3-0 a Venezuela con dos tantos de Messi y uno de Lautaro. La Vinotinto quedó contra las cuerdas, ya que defenderá su cupo en el repechaje en la última jornada; tienen 18 puntos y son perseguidos por Bolivia con 17.
Uruguay también hizo lo suyo y con el mismo resultado venció a Perú, selección que ya queda sin posibilidades de colocarse en puestos de clasificación. Colombia tampoco decepcionó y con el 3-0 a su favor ante Bolivia, selló su pase directo al Mundial del 2026 en tierras norteamericanas.
La Selección de Paraguay también obtuvo su boleto directo a la Copa del Mundo luego de empatar sin goles ante Ecuador. Los paraguayos se ubican en el sexto puesto en la tabla de posiciones con 25 unidades, siete de diferencia con Venezuela que buscará cuidar el repechaje en la última fecha.
Bolivia es octavo con 17 unidades, le sigue Perú con 12 puntos y la peor en estas Eliminatorias Sudamericanas, Chile con apenas 10 puntos tras 17 partidos disputados.
Tabla de posiciones Eliminatorias Sudamericanas
Argentina lidera con 38 puntos, Brasil es segundo con 28, Uruguay tercero con 27, Ecuador es cuarto con 26, Colombia quinto con 25 y Paraguay sexto con 25 unidades.
Nuevas clasificadas: Uruguay, Paraguay y Colombia.
Ya sin opciones: Perú.