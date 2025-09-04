Tabla Eliminatorias Sudamericanas: tres nuevas clasificadas y otra eliminada

Buenos Aires, Argentina.

¡Nuevas clasificadas! La jornada 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá finalizó este jueves 4 de septiembre y ya se conocen a tres nuevas selecciones que tienen su boleto a la Copa del Mundo.

La Selección de Argentina, ya con su pase desde hace varias jornadas, goleó por 3-0 a Venezuela con dos tantos de Messi y uno de Lautaro. La Vinotinto quedó contra las cuerdas, ya que defenderá su cupo en el repechaje en la última jornada; tienen 18 puntos y son perseguidos por Bolivia con 17.

Uruguay también hizo lo suyo y con el mismo resultado venció a Perú, selección que ya queda sin posibilidades de colocarse en puestos de clasificación. Colombia tampoco decepcionó y con el 3-0 a su favor ante Bolivia, selló su pase directo al Mundial del 2026 en tierras norteamericanas.