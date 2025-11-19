El curioso festejo de Haití tras eliminar a Honduras y clasificar al Mundial 2026

Curazao.

La empobrecida Haití, dirigida por el francés Sébastien Migné, jugará la Copa del Mundo por segunda vez en su historia tras su única participación, en Alemania 1974, en la que quedó eliminada en la primera ronda.

La selección de fútbol de Haití se clasificó para el Mundial de 2026 al vencer este martes, en Curazao, a la de Nicaragua por 2-0 en la última jornada del Grupo C de las eliminatorias de la Concacaf.

Los haitianos fueron la gran sorpresa en el Grupo C tras clasificar al Mundial 2026 y dejar eliminadas a selecciones que pintaban favoritas como Honduras y Costa Rica, quienes fracasaron y no estarán en la próxima justa mundialista.

En las redes sociales se ha viralizado un video de como los caribeños tuvieron que seguir la definición por un celular del juego entre Honduras y Costa Rica (0-0), resultado que los clasificó a la Copa del Mundo.

Los jugadores de Haití se pararon en la mitad del campo para seguir por las pantallas de los celulares el cierre del duelo en el Estadio Nacional de Costa Rica una vez que el árbitro guatemalteco Mario Alberto Escobar Toca pitó el final.

Los Ticos, terceros de la zona, debían ganar para soñar con acceder al repechaje. Los hondureños necesitaban triunfar para pelear por el boleto directo con Haití. Pero igualaron 0-0, y la celebración se trasladó al recinto de Curazao.

El partido se disputó en el estadio Ergilio Sato, en Curazao, donde el conjunto haitiano ejerció de local debido a la imposibilidad de utilizar su campo a causa de la crisis social que atraviesa Haití.