¿Murió aficionado hondureño de un infarto tras el Costa Rica- Honduras? Esto se sabe

Tragedia: Un noble y apasionado aficionado a la Selección Nacional de Honduras murió tras el partido donde la H empató sin goles ante Costa Rica en un resultado que lo dejó sin opciones de poder clasificar al Mundial 2026.
La Selección de Honduras fracasó la noche del martes 18 de noviembre en San José tras empatar 0-0 ante Costa Rica y con el triunfo de 2-0 de Haití ante Nicaragua el conjunto hondureño se quedó sin ir al Mundial 2026.
Miles de aficionados hondureños estuvieron al pendiente de su amada Selección y la ilusión de volver al Mundial se mantenía, pero lamentablemente no se pudo dar.
En las últimas horas en Tegucigalpa, capital de Honduras, se ha informado la triste noticia de que un aficionado hondureño murió tras el juego de la Bicolor en donde se quedó sin poder clasificar al Mundial 2026.
Una muerte inesperada conmocionó a los residentes de la colonia Villa Nueva, en Tegucigalpa, luego de que un hombre identificado como Edwin Reyneri Ordóñez Avilez, de 44 años, falleciera tras presenciar el encuentro entre las selecciones de Honduras y Costa Rica (0-0), correspondiente a la última jornada de la fase final de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.
De acuerdo al testimonio de los familiares, el hombre se encontraba en su vivienda junto a su familia cuando, al concluir el partido, decidió recostarse para descansar.
Minutos después comenzó a sentirse mal y perdió el conocimiento, por lo que sus parientes lo trasladaron de inmediato a la emergencia del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Al llegar al centro asistencial, los médicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales. El reporte de los médico informó que el hondureño murió a causa de un infarto.
Sus familiares aseguraron que Edwin era un hombre saludable y sin antecedentes médicos que advirtieran un desenlace de esta naturaleza, lo que incrementó el impacto de la noticia entre sus seres queridos.
El aficionado hondureño se encontraba viendo el Costa Rica vs Honduras, luego del juego se acostó y en su residencia sufrió un infarto. Contaba con 44 años de edad.
El cuerpo fue remitido a la morgue judicial de la capital hondureña para la autopsia correspondiente.
Diversos periodistas hondureños han compartido la información de que Edwin Ordoñez murió de un infarto después del partido de la selección de Honduras.
La Selección de Honduras fracasó por tercera vez consecutiva en su intento por clasificar a un Mundial de Fútbol adulto.