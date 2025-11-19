Mundial 2026: así quedaron los bombos para el sorteo de la Copa del Mundo

Washington, Estados Unidos.

Las Eliminatorias alrededor del mundo llegaron a su fin y, a poco menos de siete meses para el inicio de la Copa del Mundo 2026, ya son 42 las selecciones clasificadas de las 48 que estarán en la cita más importante del fútbol.

La última jornada dejó emociones fuertes e inolvidables: Escocia y Haití lograron su boleto agónicamente, mientras que Surinam consiguió meterse al repechaje con un gol a los 93 minutos, dejando fuera a la Selección de Honduras del repechaje intercontinental.

El sorteo para conocer cómo quedarán conformados los grupos de la Copa del Mundo 2026 se realizará el próximo 5 de diciembre en Washington DC, y los bombos quedaron definidos tras la actualización más reciente del ranking FIFA.