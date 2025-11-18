  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Honduras fuera del Mundial y batacazo en Concacaf: sorpresa con clasificadas

Con una sorpresa de Concacaf: estas son las 42 selecciones clasificadas al Mundial 2026.

Honduras fuera del Mundial y batacazo en Concacaf: sorpresa con clasificadas
1 de 43

Conoce a todas las selecciones clasificadas tras el final de la fecha FIFA.
Honduras fuera del Mundial y batacazo en Concacaf: sorpresa con clasificadas
2 de 43

Anfitriones: Estados Unidos, Canadá y México.
Honduras fuera del Mundial y batacazo en Concacaf: sorpresa con clasificadas
3 de 43

ASIA: Arabia Saudita (AFC - Asia) -- Ya tiene su boleto asegurado en la siguiente Copa del Mundo.

Foto FIFA
Honduras fuera del Mundial y batacazo en Concacaf: sorpresa con clasificadas
4 de 43

Japón - Los Samuráis Azules aseguraron su puesto en la gran cita mundialista . Disputará su octavo Mundial de forma consecutiva.
Honduras fuera del Mundial y batacazo en Concacaf: sorpresa con clasificadas
5 de 43

Australia - Ya suman su sexta clasificación consecutiva al Mundial y lo consiguieron para el 2026 tras remontar 2-1 a Arabia Saudita en las eliminatorias de Asia.
Honduras fuera del Mundial y batacazo en Concacaf: sorpresa con clasificadas
6 de 43

Corea del Sur (ASIA) -- Siguen demostrando su buen nivel y será su Mundial número 11.

 Foto FIFA
Honduras fuera del Mundial y batacazo en Concacaf: sorpresa con clasificadas
7 de 43

Irán - Por cuarta vez consecutiva, la selección iraní logra clasificarse al Mundial.

Foto FIFA
Honduras fuera del Mundial y batacazo en Concacaf: sorpresa con clasificadas
8 de 43

Qatar -- Tras ser anfitrión el pasado Mundial, clasificó a una nueva Copa del Mundo.

 Foto FIFA
Honduras fuera del Mundial y batacazo en Concacaf: sorpresa con clasificadas
9 de 43

Jordania - Se clasificó para su primer Mundial tras derrotar a Omán y afrontan con ilusión el sueño mundialista. Es una de las sorpresas en la lista.

Foto FIFA
Honduras fuera del Mundial y batacazo en Concacaf: sorpresa con clasificadas
10 de 43

Uzbekistán - Los Lobos Blancos se aseguran su plaza al Mundial por primera vez en su historia. Es otra de las novedades.

Foto FIFA
Honduras fuera del Mundial y batacazo en Concacaf: sorpresa con clasificadas
11 de 43

ÁFRICA // Argelia -- Es la otra de las clasificadas al Mundial 2026 y ya tienen su nombre asegurado en el Mundial 2026.

 Foto FIFA
Honduras fuera del Mundial y batacazo en Concacaf: sorpresa con clasificadas
12 de 43

Marruecos -- Se convirtieron en el primer equipo de su continente en acceder al Mundial de 2026 y buscan dejar huella nuevamente en una Copa del Mundo.

 Foto FIFA
Honduras fuera del Mundial y batacazo en Concacaf: sorpresa con clasificadas
13 de 43

Egipto - Los Farones clasificaron al Mundial 2026 y será su cuarta Copa del Mundo (1934, 1990 y 2018).

 Foto FIFA
Honduras fuera del Mundial y batacazo en Concacaf: sorpresa con clasificadas
14 de 43

Costa de Marfil -- Es una de las habituales de su zona y son de las clasificadas a la siguiente Copa del Mundo.

 Foto FIFA
Honduras fuera del Mundial y batacazo en Concacaf: sorpresa con clasificadas
15 de 43

Cabo Verde - El diminuto archipiélago africano se clasificó por primera vez en su historia para una Copa del Mundo.

 Foto FIFA
Honduras fuera del Mundial y batacazo en Concacaf: sorpresa con clasificadas
16 de 43

Ghana - La selección de ghanesa selló su boleto a la justa mundialista.

 Foto FIFA
Honduras fuera del Mundial y batacazo en Concacaf: sorpresa con clasificadas
17 de 43

Sudáfrica -- Regresa a una Copa del Mundo luego de ser anfitrión en 2010.

 Foto FIFA
Honduras fuera del Mundial y batacazo en Concacaf: sorpresa con clasificadas
18 de 43

Senegal -- Es otra de las selecciones africanas que tienen su cupo en el Mundial 2026.

Foto FIFA
Honduras fuera del Mundial y batacazo en Concacaf: sorpresa con clasificadas
19 de 43

Túnez -- Es otra de las selecciones que aseguró su plaza en el Mundial de 2026.

 Foto FIFA
Honduras fuera del Mundial y batacazo en Concacaf: sorpresa con clasificadas
20 de 43

Conmebol: Argentina -- Es la actual campeona y van en busca de un nuevo Mundial de la mano de Messi.

 Foto AFA
Honduras fuera del Mundial y batacazo en Concacaf: sorpresa con clasificadas
21 de 43

Brasil -- La "Canarinha" vuelve a estar presente en una Copa del Mundo.

 Foto EFE
Honduras fuera del Mundial y batacazo en Concacaf: sorpresa con clasificadas
22 de 43

Colombia -- Es otra de las selecciones de CONMEBOL clasificadas al Mundial 2026.

 Foto FIFA
Honduras fuera del Mundial y batacazo en Concacaf: sorpresa con clasificadas
23 de 43

Ecuador -- Es otra de las sudamericanas que aseguró su boleto a la Copa del Mundo.

Foto: @LaTri
Honduras fuera del Mundial y batacazo en Concacaf: sorpresa con clasificadas
24 de 43

Uruguay -- La celeste de Marcelo Bielsa hizo lo suyo y tiene su puesto asegurado en la Copa del Mundo.

 Foto FIFA
Honduras fuera del Mundial y batacazo en Concacaf: sorpresa con clasificadas
25 de 43

Paraguay -- El conjunto dirigido por Gustavo Alfaro ocupan otra de las plazas de la Conmebol.

 Foto FIFA
Honduras fuera del Mundial y batacazo en Concacaf: sorpresa con clasificadas
26 de 43

Oceanía // Nueva Zelanda -- Es otra de las selecciones que ya clasificaron a la justa mundialista.

Foto: @NZ_Football
Honduras fuera del Mundial y batacazo en Concacaf: sorpresa con clasificadas
27 de 43

EUROPA // Inglaterra -- Fue la primera de la UEFA en ocupar un puesto en la Copa del Mundo.

 Foto FIFA
Honduras fuera del Mundial y batacazo en Concacaf: sorpresa con clasificadas
28 de 43

Francia -- En esta fecha FIFA se convirtieron en la nueva clasificada tras su triunfo de esta semana ante Ucrania (4-0).

 Foto FIFA
Honduras fuera del Mundial y batacazo en Concacaf: sorpresa con clasificadas
29 de 43

Croacia es la tercera selección europea, junto a Inglaterra y Francia, con la presencia asegurada en la fase final.

Foto FIFA
Honduras fuera del Mundial y batacazo en Concacaf: sorpresa con clasificadas
30 de 43

Portugal -- Recetó una paliza de 9-1 a Armenia y selló su boleto al Mundial 2026. Cristiano Ronaldo no estuvo presente luego de su expulsión en la pasada jornada. El cuadro luso jugará su novena fase final de un Campeonato del Mundo, la séptima consecutiva.

 Foto FIFA
Honduras fuera del Mundial y batacazo en Concacaf: sorpresa con clasificadas
31 de 43

Noruega -- Fueron contundentes ante Italia y los vencieron por 1-4. Ha sido un logro histórico. El combinado escandinavo, que ganó todos sus partidos de la fase de clasificación, volverá a disputar este torneo veintiocho años después, la primera ocasión desde Francia 1998. Será la cuarta ocasión en la que la selección noruega forme parte del cartel de este evento.

 Foto FIFA
Honduras fuera del Mundial y batacazo en Concacaf: sorpresa con clasificadas
32 de 43

Alemania -- Los alemanes recetaron una paliza de 6-0 a Eslovaquia y sellaron su pase al Mundial 2026.

 Foto FIFA
Honduras fuera del Mundial y batacazo en Concacaf: sorpresa con clasificadas
33 de 43

Países Bajos -- Los neerlandeses golearon 4-0 a Lituania este lunes y también tiene su lugar asegurado en la Copa del Mundo.

 Foto FIFA
Honduras fuera del Mundial y batacazo en Concacaf: sorpresa con clasificadas
34 de 43

Bélgica -- Los belgas aprovecharon el trámite y la fragilidad de Liechtenstein (7-0) para lograr una victoria esperada y sellar definitivamente el pasaporte para el Mundial 2026, la decimoquinta fase final que alcanzan en su historia los 'diablos rojos', la cuarta consecutiva.

 Foto FIFA
Honduras fuera del Mundial y batacazo en Concacaf: sorpresa con clasificadas
35 de 43

Austria evitó la derrota contra Bosnia Herzegovina (1-1) y consiguió el empate que le bastaba para sellar la clasificación para el Mundial 2026, la primera desde Francia 1998
Honduras fuera del Mundial y batacazo en Concacaf: sorpresa con clasificadas
36 de 43

Suiza certificó su presencia en el Mundial 2026 tras el empate 1-1 este martes ante Kosovo en el estadio Fadil Vokrri de Pristina; por su parte, los locales, reconocidos como Estado independiente en 2008, jugarán la repesca.
Honduras fuera del Mundial y batacazo en Concacaf: sorpresa con clasificadas
37 de 43

España selló este martes en el Estadio La Cartuja de Sevilla su clasificación con un empate agridulce ante Turquía (2-2).
Honduras fuera del Mundial y batacazo en Concacaf: sorpresa con clasificadas
38 de 43

Escocia con dos goles en el tiempo de prolongación de Tierney y de McLean tumbaron a Dinamarca (4-2) para firmar su regreso a una Copa del Mundo 28 años después de su última participación.
Honduras fuera del Mundial y batacazo en Concacaf: sorpresa con clasificadas
39 de 43

Panamá goleó a El Salvador y selló su boleto al Mundial 2026 como primero de su grupo.

 Foto FIFA
Honduras fuera del Mundial y batacazo en Concacaf: sorpresa con clasificadas
40 de 43

Haití lideró el grupo de Honduras y Costa Rica y selló su pase a la Copa del Mundo 2026.

 Foto FIFA
Honduras fuera del Mundial y batacazo en Concacaf: sorpresa con clasificadas
41 de 43

Curazao empató siin goles con Jamaica y es una de las sorpresas clasificadas de la Concacaf.

 Foto FIFA
Honduras fuera del Mundial y batacazo en Concacaf: sorpresa con clasificadas
42 de 43

Estas son las 42 selecciones clasificadas al Mundial 2026, se agregan tres de Concacaf: Panamá, Haití y Curazao.
Honduras fuera del Mundial y batacazo en Concacaf: sorpresa con clasificadas
43 de 43

Equipos con plaza en el torneo de repesca intercontinental que concederá dos boletos al Mundial: Bolivia, Nueva Caledonia, República Democrática del Congo, Irak, Surinam y Jamaica.
Cargar más fotos