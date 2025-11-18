Surinam marcó un gol de último suspiro a Guatemala y dejó sin repechaje a Honduras

Guatemala.

La selección de Guatemala venció este martes por 3-1 a Surinam en el cierre de la fase de grupos de las eliminatorias de la Concacaf, un resultado que, combinado con la victoria de Panamá, privó al conjunto caribeño del boleto directo al Mundial 2026 y lo relegó a la repesca intercontinental.

En el estadio Manuel Felipe Carrera 'El Trébol', la escuadra guatemalteca, ya sin opciones matemáticas de clasificar, jugó por el honor y brindó una última alegría a su afición frente a un rival que llegó como líder del grupo A, pero que sucumbió ante la presión.

Aunque Guatemala dominó el ritmo en la primera parte, el marcador no se movió hasta el complemento. Darwin Lom abrió la cuenta al minuto 52 con un certero cabezazo tras centro de Óscar Santis, desestabilizando el esquema de los visitantes.