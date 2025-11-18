¿Cuándo y dónde se realizará el sorteo del Mundial United 2026?

Washington DC, Estados Unidos

Aunque Honduras está fuera, el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya tiene fecha. La ceremonia se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre de 2025 y marcará oficialmente el inicio de la cuenta regresiva hacia la primera edición del torneo con 48 selecciones. El evento comenzará a las 11:00 a.m. hora de Honduras y tendrá lugar en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, ubicado en Washington D. C., capital de Estados Unidos.

¿Cómo será el sorteo de United 2026? Formato y bombos

La Copa del Mundo 2026, organizada por Estados Unidos, México y Canadá, estrenará el formato ampliado que la FIFA aprobó para esta edición: 48 selecciones participantes 12 grupos de cuatro equipos (de la A a la L) Clasifican a la siguiente fase: Los dos primeros de cada grupo (24 equipos) Los ocho mejores terceros La ronda eliminatoria comenzará con 16avos de final, con un cuadro final de 32 selecciones

Así serán los bombos del sorteo

Las selecciones se distribuirán en cuatro bombos (del 1 al 4), definidos según el ranking FIFA oficial que se publicará tras la Fecha FIFA de noviembre de 2025. Bombo 1 Estados Unidos, México y Canadá, como selecciones anfitrionas Las nueve mejores selecciones del ranking que ya estén clasificadas al torneo Bombos 2, 3 y 4 El resto de equipos, ordenados también según su posición en el ranking FIFA.

¿Cómo se definirán los repechajes?

Aunque el sorteo está cerca, no todas las selecciones están clasificadas.42 de los 48 cupos ya están asegurados. Los últimos seis boletos se definirán mediante: Repechajes intercontinentales Playoffs de UEFAambos programados para marzo de 2026.

Selecciones ya clasificadas al Mundial 2026