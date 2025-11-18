  1. Inicio
¿Cuándo y dónde se realizará el sorteo del Mundial United 2026?

En el sorteo, las selecciones se distribuirán en cuatro bombos (del 1 al 4), definidos según el ranking FIFA oficial de noviembre de 2025

El sorteo para el Mundial United 2026 se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre.
Washington DC, Estados Unidos

Aunque Honduras está fuera, el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya tiene fecha. La ceremonia se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre de 2025 y marcará oficialmente el inicio de la cuenta regresiva hacia la primera edición del torneo con 48 selecciones.

El evento comenzará a las 11:00 a.m. hora de Honduras y tendrá lugar en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, ubicado en Washington D. C., capital de Estados Unidos.

¿Cómo será el sorteo de United 2026? Formato y bombos

La Copa del Mundo 2026, organizada por Estados Unidos, México y Canadá, estrenará el formato ampliado que la FIFA aprobó para esta edición: 48 selecciones participantes

12 grupos de cuatro equipos (de la A a la L)

Clasifican a la siguiente fase:

Los dos primeros de cada grupo (24 equipos)

Los ocho mejores terceros

La ronda eliminatoria comenzará con 16avos de final, con un cuadro final de 32 selecciones

Así serán los bombos del sorteo

Las selecciones se distribuirán en cuatro bombos (del 1 al 4), definidos según el ranking FIFA oficial que se publicará tras la Fecha FIFA de noviembre de 2025.

Bombo 1

Estados Unidos, México y Canadá, como selecciones anfitrionas

Las nueve mejores selecciones del ranking que ya estén clasificadas al torneo

Bombos 2, 3 y 4

El resto de equipos, ordenados también según su posición en el ranking FIFA.

¿Cómo se definirán los repechajes?

Aunque el sorteo está cerca, no todas las selecciones están clasificadas.42 de los 48 cupos ya están asegurados.

Los últimos seis boletos se definirán mediante:

Repechajes intercontinentales

Playoffs de UEFAambos programados para marzo de 2026.

Selecciones ya clasificadas al Mundial 2026

1. Estados Unidos

2. Canadá

3. México

4. Panamá

5. Haití

6. Curazao

7. Japón

8. Nueva Zelanda

9. Irán

10. Argentina

11. Corea del Sur

12. Jordania (debutante)

13. Uzbekistán(debutante)

14. Australia

15. Ecuador

16. Brasil

17. Uruguay

18. Colombia

19. Paraguay

20. Marruecos

21. Túnez

22. Egipto

23. Argelia

24. Ghana

25. Cabo Verde (debutante)

26. Sudáfrica

27. Catar

28. Arabia Saudita

29. Senegal

30. Costa de Marfil

31. Inglaterra

32. Francia

33. Croacia

34. Portugal

35. Noruega

36. Alemania

37. Países Bajos

38. Bélgica

39. Austria

40. Suiza

41. España

42. Escocia

