¿Cuándo y dónde se realizará el sorteo del Mundial United 2026?

Aunque Honduras está fuera, el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya tiene fecha. La ceremonia se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre de 2025 y marcará oficialmente el inicio de la cuenta regresiva hacia la primera edición del torneo con 48 selecciones.
El evento comenzará a las 11:00 a.m. hora de Honduras y tendrá lugar en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, ubicado en Washington D. C., capital de Estados Unidos.
¿Cómo será el sorteo de United 2026? Formato y bombos
La Copa del Mundo 2026, organizada por Estados Unidos, México y Canadá, estrenará el formato ampliado que la FIFA aprobó para esta edición: 48 selecciones participantes
12 grupos de cuatro equipos (de la A a la L)
Clasifican a la siguiente fase:
Los dos primeros de cada grupo (24 equipos)
Los ocho mejores terceros
La ronda eliminatoria comenzará con 16avos de final, con un cuadro final de 32 selecciones
Así serán los bombos del sorteo
Las selecciones se distribuirán en cuatro bombos (del 1 al 4), definidos según el ranking FIFA oficial que se publicará tras la Fecha FIFA de noviembre de 2025.
Bombo 1
Estados Unidos, México y Canadá, como selecciones anfitrionas
Las nueve mejores selecciones del ranking que ya estén clasificadas al torneo
Bombos 2, 3 y 4
El resto de equipos, ordenados también según su posición en el ranking FIFA.
¿Cómo se definirán los repechajes?
Aunque el sorteo está cerca, no todas las selecciones están clasificadas.42 de los 48 cupos ya están asegurados.
Los últimos seis boletos se definirán mediante:
Repechajes intercontinentales
Playoffs de UEFAambos programados para marzo de 2026.
Selecciones ya clasificadas al Mundial 2026
1. Estados Unidos
2. Canadá
3. México
4. Panamá
5. Haití
6. Curazao
7. Japón
8. Nueva Zelanda
9. Irán
10. Argentina
11. Corea del Sur
12. Jordania (debutante)
13. Uzbekistán(debutante)
14. Australia
15. Ecuador
16. Brasil
17. Uruguay
18. Colombia
19. Paraguay
20. Marruecos
21. Túnez
22. Egipto
23. Argelia
24. Ghana
25. Cabo Verde (debutante)
26. Sudáfrica
27. Catar
28. Arabia Saudita
29. Senegal
30. Costa de Marfil
31. Inglaterra
32. Francia
33. Croacia
34. Portugal
35. Noruega
36. Alemania
37. Países Bajos
38. Bélgica
39. Austria
40. Suiza
41. España
42. Escocia