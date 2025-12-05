México inaugurará el Mundial 2026 contra curiosa selección

Ciudad de México, México.

El sorteo del Mundial 2026 se realizó finalmente este viernes 5 de diciembre y se conoció de las selecciones que estarán participando en la Copa del Mundo que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México respectivamente. La selección mexicana quedó ubicada en el Grupo A y se conoció los rivales que estará enfrentando y de paso serán los aztecas serán los encargados de dar el puntapié inicial de la tan esperada justa mundialista. México, por caso, sabía que iba a ser cabeza de serie del Grupo A y ahora se enteró de quiénes serán sus rivales.

El Tricolor de Javier Aguirre chocará en su primer duelo ante Sudáfrica el próximo 11 de junio del 2026 en el Estadio Banorte. Luego de que se realizó el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Washington DC, el cuadro mexicano conoció a los tres rivales que enfrentará en la fase de grupos en el cual destaca el duelo inaugural ante el conjunto Sudáfrica. Además de los sudafricanos, México se enfrentará en la fase de grupos del Mundial 2026 ante las selecciones de Corea del Sur, más el ganador del repechaje entre Dinamarca, Macedonia del Norte, Irlanda y República Checa. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. Cabe señalar que México es el país que más veces ha inaugurado una Copa del Mundo. Lo hizo en el primer Mundial de la historia, 1930, y repetirá en el 2026, en el Estadio Ciudad de México. El saldo: cinco derrotas y dos empates, se espera que eso cambie el próximo 11 de junio del 2026. En total, México ha estado en siete inauguraciones de Copa del Mundo con muy poco que presumir, en total ha recibido 19 goles y apenas ha anotado dos tantos. De esos partidos, perdió cinco contra rivales como Francia, Brasil en tres ocasiones y Suecia. Apenas empató con la URSS, en México 70, y contra Sudáfrica, en la edición 2010. En la Copa del Mundo 2026, México busca sumar su primera victoria en un partido inaugural. Aún desconoce su rival, pero sabe que saldrá del 'Bombo 3', definido por el Ranking FIFA, y que será sorteado el próximo 5 de diciembre.

