Javier Aguirre explota: liquidó a sus jugadores y señaló al culpable de la derrota de México

Arlington, Texas, Estados Unidos.

México sufrió el sábado por la noche una humillante derrota 4-0 contra la Selección de Colombia en partido amistoso, en el AT&T Stadium, en Arlington, Texas, como preparación para el Mundial 2026. Javier 'El Vasco' Aguirre quería rivales de peso, de calidad, que significaran un trabajo mayor para sus futbolistas y mucho esfuerzo. Colombia cumplió con sus requisitos y la selección mexicana terminó goleada. El Tri tuvo una pobre presentación contra el primer rival sudamericano para 'El Vasco' en su tercera etapa como seleccionador de México. Javier Aguirre explotó luego del partido en conferencia de prensa y arremetió contra sus jugadores.

México dejó muchas dudas de cara al cierre de este año en el que se enfrentarán solo a selecciones sudamericanas. Los dirigidos por Javier Aguirre ofrecieron poca intensidad y poco fútbol, por lo que el técnico se mostró muy molesto. "Podemos rescatar cosas del funcionamiento con la pelota. Creo que los cuatro goles son evitables, pero nos falta saber competir mejor, no se puede ser tan poco competitivo en algunas fases del juego", disparó Aguirre sin paliativos. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. 'El Vasco' Aguirre se adjudicó la responsabilidad del resultado; sin embargo, sí advirtió que hablará fuerte con los futbolistas en la interna de la Selección de México, tras la dolorosa derrota ante los cafetaleros.

"El principal culpable soy yo y lo asumo, pero hay cosas que en la interna hablaré con algunos porque no podemos dejar de competir, a lo largo de 90 minutos hubo jugadores que no estuvieron a la altura... Lo único que vale es el resultado, el de hoy fue abrumador y no hay manera de justificarlo", reveló. El entrenador de los aztecas ha manifestado en incontables veces que rivales como Colombia es lo que busca y quiere para su preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026. La goleada sufrida deja grandes lecciones. “Si queremos entrar a la élite, hay qué mejorar sobre todo en el nivel competitivo. Colombia nos enseñó como debemos competir en las grandes ligas. Si queremos estar a ese nivel, hay qué mejorar claro”, concluyó.

