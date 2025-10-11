Indignación y Faitelson 'estalla' tras humillante goleada a México: “estamos jod....”

  1. Inicio
La prensa no tardó en reaccionar tras la aplastante victoria de Colombia 0-4 sobre México.

La selección de Colombia confirmó este sábado su excelente momento de forma deportiva, al golear por 0-4 a un México con numerosas carencias a ocho meses del Mundial de Fútbol 2026. Así reaccionó la prensa.
ESPN.com.mx: “Baile al Tri”.
Telemundo Deportes: “ ¡VIVA COLOMBIA ¿VIVO MÉXICO?

Diario DIEZ: “ Humillan a México: el Tri tuvo una terrible noche contra Colombia”.
Central Fox MX: “Golpe de realidad”.
TNT Sport México: “El café está muy caliente”.
TV Azteca Deportes: “ Colombia se impone 4-0 a la selección Azteca” .
Invictos: “ Nos mandaron a dormir”.
Bolavip Colombia: “ Un nuevo triunfo ante México, esta vez contundente. Goles de Lucumí, Lucho, Lerma y Carbonero. Dos asistencias de James, una de Juanfer. Se consolidó el grupo que jugará el Mundial y se probaron nuevos nombres, como el de Carbonero: debut y gol”.
Fútbol Picante: “Los cafeteros exhibieron a la defensa mexicana y los golearon".
Fox Sport: “Tiempo de pasar página”.
César Augusto: “ Ganó Colombia muy fácil a México que opiñuso poca resistencia superior, sobre todo en el segundo tiempo donde definió".
ESPN.com.mx: “ ¡El Tri no levanta!”.
David Faitelson: “Vergonzosa exhibición de la selección mexicana”.
David Faitelson: “Si no se llamara Javier Aguirre, hoy, ya, seguramente, estaríamos pensando en un cambio de entrenador”.
David Faitelson: “El principal problema es la falta de calidad en la generación futbolística... Y Javier Aguirre que no es capaz de cubrir esa ausencia con otro tipo de argumentos tácticos”.
