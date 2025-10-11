Colombia deja mal parado a México y le receta goleada en amistoso en USA

Estados Unidos.

La selección de Colombia confirmó este sábado su excelente momento de forma deportiva, al golear por 0-4 a un México de Javier Aguirre con numerosas carencias a ocho meses del Mundial de Fútbol 2026.

En el AT&T de Arlington (Texas), Jhon Lucumí, Luis Díaz, Jefferson Lema y Johan Carbonero reflejaron en el marcador la superioridad del equipo colombiano dirigido por el argentino Néstor Lorenzo sobre el cuadro azteca.

Colombia comenzó mejor. En el minuto 11 James Rodríguez estuvo cerca de darle ventaja a su equipo con un remate de zurda. Cinco minutos después James remató un centro al área, Lucumí aceptó el balón y de pierna zurda puso el 0-1.