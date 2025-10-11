Colombia da el batacazo y elimina de forma dolorosa a España en el Mundial Sub-20

Santiago, Chile.

No lo consiguió por las bandas con Jan Virgili y Pablo García, ni con Iker Bravo, que se aproximaba para descargar y generar espacios, sin mucho éxito en su laborioso intento.

Colombia se enfrentará en semifinales, el próximo miércoles, al ganador del partido que jugarán más tarde este sábado México y Argentina.El balón fue en el primer tiempo de España, pero como en los partidos anteriores, más como un placebo que un camino hacia el gol: la selección europea tocaba y tocaba, pero no encontraba profundidad.

Colombia se clasificó este sábado por segunda vez en su historia y tras 22 años a las semifinales de un Mundial Sub-20 al derrotar a España por 3-2 en un estelar partido de Néiser Villarreal, quien marcó los tres goles de la selección suramericana y se colocó como líder de los artilleros del torneo que se juega en Chile.

Los centrales colombianos se sentían cómodos pese a la intentonas españolas y poco a poco el centro del campo de la tricolor comenzó a equilibrar la presión: Jordan Barrera, muy activo hasta la lesión, comenzó a crecer junto al capitán, Kener Gonzalez, encontrando tanto a Canchimbo como a Perea, de nuevo quien mejor se desempeñaba en el equipo cafetero.

España se diluía y Colombia comenzaba a avisar al portero Fran González, hasta que una buena combinación en la banda entre el propio Perea y Barrera acabó en un centro al punto de penalti que cazó Villarreal para anotar el 1-0.

Tres minutos antes del final de la primera parte llegó la mala noticia del día para los dirigidos por César Torres: Barrera, que hasta ese momento era el mejor en la cancha, tuvo que marcharse lesionado, envuelto en un mar de lágrimas.

La segunda mitad arrancó con la misma dinámica: España dueño del balón y del territorio, empujando a Colombia a su área, pero sin profundidad.Y Colombia a la espera, cerca de su área pero firme, a la espera de recuperar la pelota y salir al contraataque.

Hasta el minuto 55, en el que Fortea le robó la cartera a la defensa colombiana con una buena pared y su pase al primer toque al centro del área lo remató a la red Belaid ante la pasividad de los centrales. Era el primer gol que recibía Colombia en jugada desde que comenzó este Mundial.

Y tres minutos después, una combinación similar en la otra banda supuso un pase filtrado para Virgili, quien batió a García para remontar y poner a Colombia en desventaja por primera vez también en el torneo.

Pero poco duró la alegría de España: apenas tres minutos después el recién entrado Rentería jugó con Arizala, el árbitro dio la ley de la ventaja y el pase del extremo lo dejó frente a la red a Villarreal, que definió con categoría para el 2-2.

El empate le sentó bien a Colombia, que siguió más activo en ataque y volvió a dominar el partido, haciendo figura al guardameta Fran González, quien salvó a España con una gran intervención en un remate de Bazán a quemarropa a la salida de un córner.

En el minuto 88, Néiser Villarreal, que rompió el maleficio del gol para Colombia en octavos, hizo su triplete para darle el pase a Colombia y situarse con cinco dianas como máximo goleador del Mundial, igualado con el estadounidense Benjamin Cremaschi.