Cristiano erró un penal en Eliminatorias: Portugal triunfa in extremis

Lisboa, Portugal.

Portugal venció este sábado a Irlanda (1-0) en partido de clasificación para el Mundial de 2026, en el que la selección lusa lanzó 77 ataques y 29 remates, casi todos infructuosos, con penalti fallado incluido, hasta que el tesón fue recompensado con un tanto del jugador de Al Hilal Rúben Neves rozando ya el pitido final. Las 'quinas' desactivaron el juego de los irlandeses, últimos del grupo F, desde el principio del encuentro, en el estadio de Alvalade de Lisboa, con unas líneas avanzadas que impidieron construir jugadas al contrario. La oportunidad más clara para Irlanda fue en el minuto 13 con un disparo desde la banda derecha de Ebosele, que fue parado por Diogo Costa.En el 17', el equipo entrenado por el español Roberto Martínez tuvo la primera ocasión de abrir el marcador con un remate de Cristiano al poste y un rebote que Bernardo Silva desaprovechó teniendo la portería despejada.

Durante toda la primera mitad, Portugal dominó sin dificultad pero no tuvo suerte a la hora de apuntarse algún tanto y eso que lo intentó una y otra vez, con una Irlanda prácticamente desarmada. En el minuto 37 un disparo de Vitinha con el pie derecho desde fuera del área rozó el larguero, tras una asistencia de Pedro Neto; en el 41' Gonçalo Inácio lo intentó de cabeza pero el balón acabó en manos de Kelleher; en el 44' Bruno Fernandes probó también desde fuera del área pero de nuevo el portero irlandés defendió con éxito. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. Y Portugal siguió: en el 45+1' Silva hizo un remate con el pie izquierdo directo al centro de la portería, sin embargo, Collins se interpuso y logró impedir el gol. La segunda parte continuó con la misma tónica, la selección de las 'quinas' dominando el juego y buscando el gol sin fortuna. Neves, Fernandes, Vitinha, Cristiano probaron una y otra vez, de cabeza, con el pie izquierdo, con el derecho,..., pero el ansiado tanto se mostraba esquivo por falta de puntería, suerte y el buen hacer de Kelleher. En el 58' el cancerbero irlandés paró un remate de Neves, tras un contraataque iniciado por Mendes. La gran actuación de Kelleher llegó en el 75' cuando desactivó con el pie derecho un penalti tirado por Cristiano, después de una mano corroborada por el VAR.

Sin embargo, Portugal no desistió y fruto de ese tesón fue el gol que Neves hizo de cabeza tras un pase de Trincão desde la banda derecha justo al final, en el minuto 90'. Un tanto que Neves se lo dedicó al fallecido Diogo Jota bajándose el calcetín y mostrando un tatuaje que tiene del futbolista junto a él en la pantorrilla. Tras esta victoria, Portugal sigue liderando el Grupo F, con nueve puntos, seguido de Hungría, con cuatro; Armenia, con tres; e Irlanda, con uno.El próximo martes, la selección lusa se enfrentarán a Hungría en el estadio de Alvalade de Lisboa.

