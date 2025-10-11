Revelan verdad del polémico gol de Panamá y qué pasó con el VAR: brutal enfado en El Salvador

Sigue el escándalo arbitral que dejó el triunfo de Panamá sobre El Salvador. Sale a la luz la verdad del polémico gol que dio la victoria a los canaleros con ayuda del árbitro y el VAR. ¿Error?
En El Salvador están indignados con el mal arbitraje del que consideran fueron víctimas en la derrota (0-1) contra Panamá en la tercera jornada de las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de Norteamérica 2026.
Una de las acciones más polémicas del partido en el estadio Cuscatlán fue el gol de los panameños marcado por José Fajardo ya que los salvadoreños reclaman una posición adelantada en la jugada y este día confirman que sí había fuera de juego.
Panamá anotó el tanto en el minuto 55 cuando Édgar Bárcenas cedió un pase para Michael Murillo, el lateral derecho se escapó y asistió a José Fajardo para que el delantero llegara solamente empujar la pelota al fondo de las mallas salvadoreñas.
Los jugadores de El Salvador protestaron ya que para ellos había posición adelantada de Murillo y aunque el VAR revisó la jugada, el árbitro canadiense Drew Fischer mantuvo su decisión de dar por bueno el gol de los panameños.
José Fajardo gritó con mucha euforia su gol que significó el triunfo histórico de Panamá en el estadio Cuscatlán.
La herramienta del videoarbitraje cometió grandes errores: no llamó al árbitro para revisar la jugada, situación que provocó un enfado tremendo en el pueblo salvadoreño contra el uso del VAR y atizaron contra Concacaf.
Horas después del encuentro, la cuenta de Archivo VAR, especializada en jugadas que tienen que ver con el videoarbitraje, se dio a la tarea de analizar la polémica acción y confirmó que sí existió fuera de juego en el gol de Panamá.
La cuenta española hizo un trabajo minucioso sobre esta controversial jugada y reconoció que el VAR se equivocó al dar por legal el gol de José Fajardo que revivió a Panamá en las eliminatorias mundialistas y dejó con mal sabor de boca a El Salvador.
"Gravísimo error del VAR en el El Salvador - Panamá. Murillo, atacante, está por delante del último defensor salvadoreño. ES FUERA DE JUEGO", publicó Archivo VAR en su cuenta de X (antes Twitter).
"Se trata de un error de gran magnitud que puede decidir el grupo A de la Concacaf", añadió la cuenta especializada que recibió decenas de comentarios de usuarios panameños y salvadoreños.
El arbitraje del canadiense Drew Fischer ha sido duramente criticado tras todo lo que ocurrido en el partido entre El Salvador y Panamá, que acabó con triunfo canalero luego de un gol polémico.
Drew Fischer pitó un penal a favor de Panamá y el VAR lo corrigió para anularlo, el árbitro validó un gol de El Salvador, el VAR cambió la decisión, el fuera de juego en el tanto de José Fajardo sin revisión del videoarbitraje y una mano dentro del área panameña, también sin chequeo del VAR.
"Buenos días, ladrones de Centro América", escribió el periodista salvadoreño Rodrigo Velis, en referencia a los panameños por el partido del viernes en la noche.
Panamá se fue del Cuscatlán con su primer triunfo en la historia de las eliminatorias, nunca había ganado en ese estadio. Los canaleros resurgieron y ahora son segundos en la tabla de posiciones del Grupo A con 5 puntos, empatados con el líder Surinam.
El Salvador quedó en el tercer puesto con tres puntos y muchas dudas, mientras Guatemala es último con dos unidades. Salvadoreños y chapines chocarán el próximo martes.
El entrenador de El Salvador, Hernán Darío 'El Bolillo' Gómez, se quejó del arbitraje en conferencia de prensa tras el partido. "No entiendo algunas decisiones, las amarillas fueron para nosotros, para ellos no. Vi el video del gol que nos hacen y dice uno, ‘lo puede anular o lo puede apagar’, como el gol que nosotros hacemos. Quedé ‘berraco’ con algunas cosas", disparó.
Cabe destacar que los primeros puestos de cada grupo de la ronda final de las eliminatorias de la Concacaf clasificarán de manera directa al Mundial 2026 y los 2 mejores segundos estarán en el repechaje intercontinental.