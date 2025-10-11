  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Revelan verdad del polémico gol de Panamá y qué pasó con el VAR: brutal enfado en El Salvador

El error del árbitro y del VAR en el polémico triunfo de Panamá contra El Salvador en el Cuscatlán.

Revelan verdad del polémico gol de Panamá y qué pasó con el VAR: brutal enfado en El Salvador
1 de 18

Sigue el escándalo arbitral que dejó el triunfo de Panamá sobre El Salvador. Sale a la luz la verdad del polémico gol que dio la victoria a los canaleros con ayuda del árbitro y el VAR. ¿Error?
Revelan verdad del polémico gol de Panamá y qué pasó con el VAR: brutal enfado en El Salvador
2 de 18

En El Salvador están indignados con el mal arbitraje del que consideran fueron víctimas en la derrota (0-1) contra Panamá en la tercera jornada de las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de Norteamérica 2026.
Revelan verdad del polémico gol de Panamá y qué pasó con el VAR: brutal enfado en El Salvador
3 de 18

Una de las acciones más polémicas del partido en el estadio Cuscatlán fue el gol de los panameños marcado por José Fajardo ya que los salvadoreños reclaman una posición adelantada en la jugada y este día confirman que sí había fuera de juego.
Revelan verdad del polémico gol de Panamá y qué pasó con el VAR: brutal enfado en El Salvador
4 de 18

Panamá anotó el tanto en el minuto 55 cuando Édgar Bárcenas cedió un pase para Michael Murillo, el lateral derecho se escapó y asistió a José Fajardo para que el delantero llegara solamente empujar la pelota al fondo de las mallas salvadoreñas.
Revelan verdad del polémico gol de Panamá y qué pasó con el VAR: brutal enfado en El Salvador
5 de 18

Los jugadores de El Salvador protestaron ya que para ellos había posición adelantada de Murillo y aunque el VAR revisó la jugada, el árbitro canadiense Drew Fischer mantuvo su decisión de dar por bueno el gol de los panameños.
Revelan verdad del polémico gol de Panamá y qué pasó con el VAR: brutal enfado en El Salvador
6 de 18

José Fajardo gritó con mucha euforia su gol que significó el triunfo histórico de Panamá en el estadio Cuscatlán.
Revelan verdad del polémico gol de Panamá y qué pasó con el VAR: brutal enfado en El Salvador
7 de 18

La herramienta del videoarbitraje cometió grandes errores: no llamó al árbitro para revisar la jugada, situación que provocó un enfado tremendo en el pueblo salvadoreño contra el uso del VAR y atizaron contra Concacaf.
Revelan verdad del polémico gol de Panamá y qué pasó con el VAR: brutal enfado en El Salvador
8 de 18

Horas después del encuentro, la cuenta de Archivo VAR, especializada en jugadas que tienen que ver con el videoarbitraje, se dio a la tarea de analizar la polémica acción y confirmó que sí existió fuera de juego en el gol de Panamá.
Revelan verdad del polémico gol de Panamá y qué pasó con el VAR: brutal enfado en El Salvador
9 de 18

La cuenta española hizo un trabajo minucioso sobre esta controversial jugada y reconoció que el VAR se equivocó al dar por legal el gol de José Fajardo que revivió a Panamá en las eliminatorias mundialistas y dejó con mal sabor de boca a El Salvador.
Revelan verdad del polémico gol de Panamá y qué pasó con el VAR: brutal enfado en El Salvador
10 de 18

"Gravísimo error del VAR en el El Salvador - Panamá. Murillo, atacante, está por delante del último defensor salvadoreño. ES FUERA DE JUEGO", publicó Archivo VAR en su cuenta de X (antes Twitter).
Revelan verdad del polémico gol de Panamá y qué pasó con el VAR: brutal enfado en El Salvador
11 de 18

"Se trata de un error de gran magnitud que puede decidir el grupo A de la Concacaf", añadió la cuenta especializada que recibió decenas de comentarios de usuarios panameños y salvadoreños.
Revelan verdad del polémico gol de Panamá y qué pasó con el VAR: brutal enfado en El Salvador
12 de 18

El arbitraje del canadiense Drew Fischer ha sido duramente criticado tras todo lo que ocurrido en el partido entre El Salvador y Panamá, que acabó con triunfo canalero luego de un gol polémico.
Revelan verdad del polémico gol de Panamá y qué pasó con el VAR: brutal enfado en El Salvador
13 de 18

Drew Fischer pitó un penal a favor de Panamá y el VAR lo corrigió para anularlo, el árbitro validó un gol de El Salvador, el VAR cambió la decisión, el fuera de juego en el tanto de José Fajardo sin revisión del videoarbitraje y una mano dentro del área panameña, también sin chequeo del VAR.
Revelan verdad del polémico gol de Panamá y qué pasó con el VAR: brutal enfado en El Salvador
14 de 18

"Buenos días, ladrones de Centro América", escribió el periodista salvadoreño Rodrigo Velis, en referencia a los panameños por el partido del viernes en la noche.
Revelan verdad del polémico gol de Panamá y qué pasó con el VAR: brutal enfado en El Salvador
15 de 18

Panamá se fue del Cuscatlán con su primer triunfo en la historia de las eliminatorias, nunca había ganado en ese estadio. Los canaleros resurgieron y ahora son segundos en la tabla de posiciones del Grupo A con 5 puntos, empatados con el líder Surinam.
Revelan verdad del polémico gol de Panamá y qué pasó con el VAR: brutal enfado en El Salvador
16 de 18

El Salvador quedó en el tercer puesto con tres puntos y muchas dudas, mientras Guatemala es último con dos unidades. Salvadoreños y chapines chocarán el próximo martes.
Revelan verdad del polémico gol de Panamá y qué pasó con el VAR: brutal enfado en El Salvador
17 de 18

El entrenador de El Salvador, Hernán Darío 'El Bolillo' Gómez, se quejó del arbitraje en conferencia de prensa tras el partido. "No entiendo algunas decisiones, las amarillas fueron para nosotros, para ellos no. Vi el video del gol que nos hacen y dice uno, ‘lo puede anular o lo puede apagar’, como el gol que nosotros hacemos. Quedé ‘berraco’ con algunas cosas", disparó.
Revelan verdad del polémico gol de Panamá y qué pasó con el VAR: brutal enfado en El Salvador
18 de 18

Cabe destacar que los primeros puestos de cada grupo de la ronda final de las eliminatorias de la Concacaf clasificarán de manera directa al Mundial 2026 y los 2 mejores segundos estarán en el repechaje intercontinental.
Cargar más fotos