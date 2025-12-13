Javier López explica paliza al Motagua, le deja mensaje al Real España y advierte a Olimpia

Tegucigalpa, Honduras.

Javier López, técnico de Motagua, fue claro y directo para felicitar a su rival tras la dolorosa goleada 0-3 sufrida ante Real España en el primer partido que disputó el Ciclón Azul en el grupo A de las triangulares del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Hondura s.

Finalmente, Javier López explicó la ausencia de Luis Vega y reveló que el defensor “sigue teniendo esa molestia en la rodilla que le impide poder entrenar y estar en plenas condiciones para poder participar con el equipo", lesión que le impidió jugar al defensor.

En ese sentido, subrayó que Motagua debe mirarse en ese espejo: “Puede cambiar mucho un partido dependiendo de quién marca el primer gol, de la predisposición que tengas y del acierto en las dos áreas. Ese es el espejo con el que nos tenemos que mirar”. Además, insistió en que no hay margen para lamentos: “No hay tiempo para la alegría ni para la tristeza. Hay que levantar la cara porque el miércoles tenemos que ganar”.

Pese al resultado, López evitó dramatizar y puso como ejemplo precisamente a su rival, al que no dudó en felicitar. “Venían de perder de local y hoy han ganado, han sacado un resultado extraordinario aquí, aprovecho para felicitarlos”, señaló, destacando la forma en la que se recuperó el equipo de Jeaustin Campos tras perder ante Olimpia en el primer partido del grupo.

¿Dónde estuvo la diferencia del partido?

Yo creo que la diferencia ha estado en las áreas, en los aciertos que ha tenido el Real España, el que le faltó contra Olimpia lo ha tenido completo el día de hoy, las tres ocasiones que han generado y sobre todo la primera, porque la segunda a balón parado y la tercera ya en tiempo. Las tres que tuvieron las acertaron, fueron certeros en el gol, y nosotros no fuimos capaces de materializar.

¿Qué análisis hace del desarrollo del encuentro?

La primera parte estuvimos bastante bien. Controlamos el partido desde el punto de vista defensivo. Ellos apenas llegaron a nuestra área, tuvimos el balón, tuvimos algunas muy buenas llegadas. Algunas, dos, tres buenas ocasiones de gol para poder adelantarnos en el marcador. Y salimos del vestuario y ya la primera jugada que llegan al área nos hacen gol. Acto seguido, nos vuelven a hacer otro gol en una que se lo han dado barato. Y, repito, yo creo que la diferencia del partido de hoy ha estado en lo que ha pasado en las áreas.

El acierto total y absoluto que han tenido ellos y las que nosotros hemos generado, que no hemos sido capaces de anotar. Quizás si hubiésemos sido capaces de anotar uno de esos goles antes del 1-0 o el 1-1, pues el devenir del partido hubiera sido otro. El resultado es mucho más duro de lo que se ha visto en el segundo tiempo en cuanto a juego, en cuanto a llegadas, en cuanto a situaciones de gol. Y solo se puede explicar desde el acierto máximo que han tenido en las ocasiones que han generado.

A pesar de que es la primera jornada para ustedes en esta triangular, hemos hablado constantemente de que, con este nuevo formato, el margen de error tiene que ser mínimo. ¿Siente usted que ya a Motagua se le complica bastante la situación?

Mira, lo decía el otro día en un programa, no hay tiempo para la alegría en la victoria ni tiempo para la tristeza en la derrota. Hay tres, cuatro días y luego se vuelve a estar compitiendo. El ejemplo lo tenemos a ellos en el día de hoy. Venían de perder de local y hoy han ganado, han sacado un resultado extraordinario aquí. Aprovecho para felicitarlos. Han sacado un resultado extraordinario. No hay tiempo aquí para entristecerse ni hay tiempo para la alegría. Hay que levantar la cara. Sabemos lo que tenemos el día miércoles. Tenemos la oportunidad de jugar un buen partido, conseguir un buen resultado y ponernos los tres equipos con tres puntos. Y eso es lo que desde este mismo momento vamos a buscar.

La realidad de Motagua es que en los últimos dos partidos en el Nacional recibió siete goles. ¿Qué está pasando con Motagua, que está recibiendo muchos goles y no ha marcado en los últimos dos partidos en casa?

Sí, a ver, yo creo que hay una diferencia importante entre el partido del 0-4 contra Platense y el partido de hoy. Yo he visto hoy una muy buena actitud por parte de nuestros jugadores. He visto orden. He visto que las que han tenido las han metido y las que hemos generado no las hemos convertido. No veo el desastre del partido que fue el día de Platense. Ni he visto mala actitud, ni mala predisposición, ni ganas de no conseguir hoy hacer un buen partido. He visto un equipo que ha tenido un acierto máximo. Hay que felicitarlo por ello y en estas instancias, en estos momentos, es un detalle importante que define claramente los partidos.

Por lo corto del calendario y lo que tiene a la vuelta de la esquina, un partido quizás clave, ¿lo ve de esa manera, que un resultado negativo podría ya alejarlos de la contienda o cómo ve usted las matemáticas de acuerdo a su planificación?

Bueno, las matemáticas ya están escritas con las derrotas y el margen de errores. Nosotros el miércoles tenemos que ganar. Conseguir ese resultado, ponernos los tres equipos con tres puntos y a partir de ahí recuperar ahora mismo a los chicos desde el punto de vista anímico y moral, ver cómo vamos a poder afrontar ese partido y, con los poquitos días que tenemos por delante, aprender de lo que ha hecho Real España. A mí me gusta mucho aprender de lo que hacen bien los demás. El otro día estaban también tristes, estaban medio cabizbajos, y hoy han venido aquí, han hecho su partido, han conseguido tres goles, las tres veces que han llegado han podido acertar y ese es el espejo con el que nos tenemos que mirar. Es decir, puede cambiar mucho un partido dependiendo de quién marca el primer gol, dependiendo de la predisposición que tengas y dependiendo también del acierto que tengas en las dos áreas.