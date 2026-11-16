San Pedro Sula, Honduras.

Los números no acompañan el inicio del proceso de José Francisco Molina al frente de la Selección de Honduras. Después de sus primeros siete partidos, el entrenador español apenas registra un 24 % de efectividad, convirtiéndose en el técnico con el arranque más flojo de los últimos seis procesos mundialistas de la Bicolor, tomando en cuenta a sus predecesores oficiales y sin considerar ningún interinato. La comparación refleja una diferencia importante respecto a sus antecesores, quienes tuvieron mejores números en sus primeras siete presentaciones.

El mejor comienzo de esta comparativa lo protagonizó Reinaldo Rueda en el camino hacia el Mundial de Sudáfrica 2010. El colombiano, que asumió el mando en 2007, alcanzó un 57 % de efectividad en sus primeros siete duelos, sentando las bases de un proyecto que posteriormente terminó con Honduras de regreso en una Copa del Mundo después de 28 años de ausencia. Para el proceso rumbo a Brasil 2014, Luis Fernando Suárez inició con un 43 % de rendimiento. El colombiano logró consolidar una selección competitiva que terminó consiguiendo el boleto mundialista.

El camino hacia Rusia 2018, bajo la dirección de Jorge Luis Pinto, dejó un 33 % de efectividad. Aunque el porcentaje fue inferior al de sus dos antecesores, consiguió llevar a Honduras hasta el repechaje, donde la Bicolor terminó perdiendo la oportunidad de clasificar frente a Australia.