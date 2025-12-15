  1. Inicio
Messi en la India: La increíble cantidad de dinero que pagaron por una foto

El astro argentino desató un caos en la India con su presencia y surge increíble información sobre esa aventura.

  • Actualizado: 15 de diciembre de 2025 a las 15:40 -
El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, concluyó su gira por la India, donde visitó ciudades como Calcuta, Hyderabad, Bombay y Nueva Delhi.

 Foto EFE.
La India

Un apretón de manos y una fotografía con Lionel Messi durante su visita a la India han costado a sus aficionados más de 11.000 dólares, según figura en la página oficial del organizador de la experiencia, en el marco de su gira de tres días por las principales ciudades del país.

El paquete, de carácter exclusivo y con entradas limitadas, incluye un encuentro personal con el futbolista argentino, una fotografía individual, acceso a asientos premium para el acto deportivo y una camiseta oficial de la selección argentina firmada por Messi.

Los medios locales han informado de que algunos encuentros privados con el jugador, organizados a puerta cerrada para corporaciones e invitados VIP, habrían alcanzado cifras muy superiores, de hasta un crore de rupias, unos 120.000 dólares.

Además de estas experiencias premium, los eventos abiertos al público general se comercializan a precios que parten de alrededor de 3.500 rupias (unos 42 dólares) los más bajos, según la información facilitada por la organización del tour.

Messi, campeón del mundo con Argentina y ocho veces ganador del Balón de Oro, afronta este lunes la última jornada de su visita a India, la primera en el país en catorce años desde su anterior viaje en 2011, con una agenda marcada por un amplio dispositivo de seguridad.

La recta final del viaje se desarrolla tras el evento truncado del pasado sábado en la ciudad de Calcuta, donde un acto multitudinario en el estadio Salt Lake tuvo que ser interrumpido y el jugador evacuado a los 22 minutos, después de que se produjeran lanzamientos de objetos desde las gradas.

La polémica se originó en el interior del recinto, donde miles de aficionados denunciaron graves problemas de organización tras pagar entradas de alto costo y ver cómo un cordón de políticos, funcionarios y personal de seguridad bloqueaba la visibilidad del jugador.

En el marco de esa investigación, la Policía ha detenido al promotor responsable de la gestión del evento en la ciudad, que el domingo fue enviado a 14 días de custodia policial, mientras las autoridades regionales han anunciado la creación de un comité para depurar responsabilidades.

